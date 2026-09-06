Prediksi Skor Malaga vs Levante di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Berpeluang Curi Kemenangan

JawaPos.com — Malaga akan menjamu Levante dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio La Rosaleda, Malaga, Spanyol, Sabtu (6/9/2026) pukul 23.30 WIB. Tim tamu berpeluang mencuri kemenangan dalam laga tersebut.

Pertandingan melawan Levante menjadi kesempatan bagi Malaga untuk bangkit setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan. Tim asuhan Juan Funes itu baru mengoleksi satu poin dari tiga laga yang telah dimainkan.

Tim berjuluk Los Boquerones tersebut menelan dua kekalahan dari Real Madrid (0-4) dan Atletico Madrid (0-2). Sementara itu, satu poin didapat setelah bermain imbang 1-1 kontra Deportivo La Coruna pada pekan kedua.

Maka dari itu, laga malam nanti menjadi momentum bagi Malaga untuk bangkit. Tambahan tiga poin akan sangat berharga, apalagi mereka kini menghuni dasar klasemen sementara Liga Spanyol 2026/2027.

Levante Punya Modal Positif Di sisi lain, Levante memiliki modal lebih positif jelang pertandingan tandang tersebut. Tim polesan Luis Castro mengawali musim dengan kekalahan 0-3 dari Espanyol, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Osasuna.

Levante kemudian bangkit pada pertandingan pekan ketiga dengan melumat Real Betis 5-2. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Granotes, julukan Levante, sebelum bertandang ke markas Malaga.

Levante juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik ketika menghadapi Malaga. Mereka tercatat tidak terkalahkan dalam pertemuan melawan Los Boquerones sejak Mei 2016.

Pertemuan terakhir kedua tim pada Februari 2025 berakhir imbang 1-1. Namun, Levante mampu mengalahkan Malaga 4-2 pada November 2024 dan memenangkan tiga dari lima pertemuan terakhir kedua tim.

Prediksi Skor Dengan situasi tersebut, angin tampaknya akan berpihak pada Levante. Namun, tim asuhan Luis Castro diyakini tidak akan mudah mencuri kemenangan di kandang Malaga.