Prediksi Skor Lens vs Lorient di Liga Prancis: Les Sang et Or Libas Perlawanan Tim Tamu!

Florian Thauvin menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu membawa Lens mengalahkan Lorient di Stade Bollaert-Delelis. (Lens)
JawaPos.com - Lens diprediksi mampu mengalahkan Lorient dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Prancis di Stade Bollaert-Delelis, Sabtu (5/9) pukul 22.15 WIB.
Les Sang et Or punya modal kuat berupa rekor kandang impresif dan rata-rata tiga gol per pertandingan pada awal musim, sementara Lorient masih kesulitan menemukan ketajaman setelah hanya mencetak satu gol dalam dua laga.
Lens memiliki peluang besar meraih kemenangan kandang keempat secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi Prancis saat menjamu Lorient.
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Tim asuhan Dino Toppmoller juga berpeluang mencatat kemenangan keenam dalam tujuh pertandingan kandang terakhir mereka di Ligue 1.
Start Lens musim ini memang sedikit ternoda setelah kalah 1-2 dari Strasbourg pada pekan kedua.
Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Toppmoller sejak menangani tim secara kompetitif dan sekaligus menjadi kekalahan kedua Lens di Ligue 1 sepanjang 2026 setelah mereka sempat mencetak gol pembuka.
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Performa kandang menjadi alasan utama Lens tetap difavoritkan dalam pertandingan ini.
Mereka hanya sekali gagal mencetak gol di kandang dalam kompetisi domestik sepanjang 2026, sedangkan pada awal musim ini mereka memimpin Ligue 1 dalam rata-rata gol dengan torehan tiga gol per pertandingan.
Catatan tersebut memperlihatkan kekuatan ofensif Lens ketika bermain di depan pendukung sendiri.
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