Prediksi Skor Strasbourg vs Lens di Liga Prancis 2026/2027: Les Sang et Or Curi 3 Poin di Meinau?

Lens diunggulkan mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Strasbourg pada pekan kedua Liga Prancis 2026/2027. (Lens)
JawaPos.com - Strasbourg bertekad bangkit saat menjamu Lens pada pekan kedua Ligue 1 2026/2027 di Stade de la Meinau, Sabtu (29/8) pukul 22.15 WIB, setelah kalah 0-4 dari Marseille.
Namun, Lens datang dengan modal kemenangan 5-2 atas Auxerre sehingga lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.
Strasbourg membutuhkan kemenangan saat menghadapi Lens untuk memperbaiki awal buruk mereka di Ligue 1 2026/2027 setelah tumbang 0-4 dari Marseille pada pekan pertama.
Kekalahan tersebut membuat Strasbourg berada di posisi terbawah klasemen sementara setelah hanya menjalani satu pertandingan.
Pasukan Hugo Oliveira sebenarnya masih mampu menjaga pertandingan tetap ketat sebelum Samir El Mourabet mendapat kartu merah pada menit ke-60.
Setelah bermain dengan 10 pemain, Strasbourg kehilangan kendali dan kebobolan tiga gol tambahan hingga akhirnya menderita kekalahan terbesar mereka di kompetisi kasta tertinggi sejak takluk 1-4 dari Rennes pada November tahun lalu.
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Masalah lain ikut menghantui Strasbourg menjelang pertandingan melawan Lens.
Tim berjuluk Les Bleu et Blanc tersebut sudah melewati 15 pertandingan tanpa clean sheet, dengan kemenangan 4-0 atas Mainz 05 pada perempat final Conference League pada April menjadi kali terakhir mereka mampu menjaga gawang tetap aman.
Catatan pertemuan juga tidak terlalu menguntungkan Strasbourg.
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Jawa Pos
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