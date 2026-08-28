Prediksi Skor Elversberg vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Bakal Kesulitan Kalahkan Tuan Rumah!

Elversberg menghadapi ujian berat saat menjamu Bayer Leverkusen dalam debut mereka di Bundesliga. (Leverkusen)
JawaPos.com — Elversberg akan menjalani debut bersejarah di Bundesliga dengan menjamu Bayer Leverkusen di Ursapharm-Arena, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Tuan rumah datang dengan modal impresif setelah tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir, sedangkan Die Werkself mengincar tiga poin pada pertandingan pertama bersama pelatih Carles Martinez Novell.
Elversberg tidak sekadar berstatus tim promosi yang datang untuk melengkapi persaingan Bundesliga.
Tim asuhan Vincent Wagner itu menikmati kebangkitan luar biasa dengan meraih tiga promosi dalam lima musim hingga akhirnya mencatat penampilan perdana di kasta tertinggi sepak bola Jerman.
Persiapan mereka menuju Bundesliga juga cukup meyakinkan.
Elversberg tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dengan empat kemenangan, termasuk ketika menghancurkan Strasbourg 5-2 pada 4 Agustus dan Lorient 4-1 pada 15 Agustus.
Performa tersebut menunjukkan Elversberg punya kemampuan menghadapi lawan dengan kualitas tinggi.
Kemenangan 3-1 atas Duisburg di DFB-Pokal akhir pekan lalu semakin meningkatkan kepercayaan diri karena mereka mampu membalikkan situasi lewat dua gol Francis Onyeka sebagai pemain pengganti.
Dukungan publik Ursapharm-Arena juga bisa menjadi faktor penting bagi tuan rumah.
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Jawa Pos
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