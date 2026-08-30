Elversberg Batu Sandungan Baru Bundesliga, Kota Kecil Bikin Geger!

Euforia fans Elversberg. (Elversberg)
JawaPos.com - Elversberg mencatat sejarah baru dalam sepak bola Jerman setelah menjalani debut di Bundesliga pada Sabtu (29/8/2026). Klub yang berasal dari kota kecil di barat daya Jerman itu langsung membuat kejutan dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2.
Hasil tersebut terasa semakin istimewa karena Elversberg beberapa tahun lalu masih bermain di kompetisi regional Jerman. Kini, mereka sudah berada di kasta tertinggi dan mampu mengalahkan salah satu klub besar yang pernah menjadi juara Bundesliga.
Elversberg berasal dari kota yang berada tidak jauh dari perbatasan Jerman dengan Prancis. Kota tersebut hanya memiliki sekitar 13.000 penduduk dan bahkan tidak mempunyai stasiun kereta api.
Baca Juga:Prediksi Skor Elversberg vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Bakal Kesulitan Kalahkan Tuan Rumah!
Meski memiliki keterbatasan dibandingkan klub-klub besar di Bundesliga, Elversberg justru mampu membangun perjalanan yang luar biasa. Dalam lima tahun terakhir, mereka mencatat tiga kali promosi hingga akhirnya mencapai kompetisi tertinggi sepak bola Jerman.
Kesuksesan itu tidak datang secara instan. Klub membangun fondasi secara bertahap dengan mengandalkan pencarian dan pengembangan pemain muda. Salah satu sosok penting di balik proses tersebut adalah Ole Book.
Book bergabung dengan Elversberg pada 2017 sebagai pencari bakat. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi direktur olahraga.
Kemampuannya menemukan pemain muda berbakat menjadi salah satu faktor yang membantu Elversberg berkembang.
Nick Woltemade menjadi salah satu contoh pemain yang pernah mendapatkan panggung di Elversberg. Ia bergabung dengan status pinjaman dari Werder Bremen II pada 2022 dan mencetak 10 gol dalam semusim.
Woltemade kemudian melanjutkan karier ke Stuttgart sebelum akhirnya pindah ke Newcastle United dengan nilai transfer mencapai 69 juta poundsterling pada musim panas tahun lalu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen