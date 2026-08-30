Elversberg Batu Sandungan Baru Bundesliga, Kota Kecil Bikin Geger!

JawaPos.com - Elversberg mencatat sejarah baru dalam sepak bola Jerman setelah menjalani debut di Bundesliga pada Sabtu (29/8/2026). Klub yang berasal dari kota kecil di barat daya Jerman itu langsung membuat kejutan dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2.

Hasil tersebut terasa semakin istimewa karena Elversberg beberapa tahun lalu masih bermain di kompetisi regional Jerman. Kini, mereka sudah berada di kasta tertinggi dan mampu mengalahkan salah satu klub besar yang pernah menjadi juara Bundesliga.

Elversberg berasal dari kota yang berada tidak jauh dari perbatasan Jerman dengan Prancis. Kota tersebut hanya memiliki sekitar 13.000 penduduk dan bahkan tidak mempunyai stasiun kereta api.

Meski memiliki keterbatasan dibandingkan klub-klub besar di Bundesliga, Elversberg justru mampu membangun perjalanan yang luar biasa. Dalam lima tahun terakhir, mereka mencatat tiga kali promosi hingga akhirnya mencapai kompetisi tertinggi sepak bola Jerman.

Kesuksesan itu tidak datang secara instan. Klub membangun fondasi secara bertahap dengan mengandalkan pencarian dan pengembangan pemain muda. Salah satu sosok penting di balik proses tersebut adalah Ole Book.

Book bergabung dengan Elversberg pada 2017 sebagai pencari bakat. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi direktur olahraga.

Kemampuannya menemukan pemain muda berbakat menjadi salah satu faktor yang membantu Elversberg berkembang.

Nick Woltemade menjadi salah satu contoh pemain yang pernah mendapatkan panggung di Elversberg. Ia bergabung dengan status pinjaman dari Werder Bremen II pada 2022 dan mencetak 10 gol dalam semusim.