Kevin Diks Tunjukkan Performa Tangguh, Borussia Monchengladbach Dipaksa Tumbang dari SC Freiburg

JawaPos.com - Borussia Monchengladbach harus mengakui keunggulan tuan rumah SC Freiburg di pekan ketiga Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor telak 0-5 tersebut dimainkan di Euro Park Stadion, Sabtu (12/9).

Di babak pertama, Borussia Monchengladbach harus tertinggal dari SC Freiburg. Dua gol berhasil dicetak oleh Yannik Engelhardt dan Igor Matanovic.

Usaha Borussia Monchengladbach untuk menyamakan kedudukan semakin berat setelah sang kapten, Tim Kleindienst mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-52. Keuntungan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh SC Freiburg dengan mencetak tiga gol yang dilakukan oleh Maximilian Eggestein, Igor Matanovic dan Yannik Engelhardt.

Kevin Diks tunjukkan permainan tangguh Pelatih Borussia Monchengladbach, Eugen Polanski tetap memainkan Kevin Diks di lini belakang sejak menit pertama. Ia bermain selama 90 menit dan berduet dengan Ko Itakura.

Secara statistik permainan, Kevin Diks mampu menunjukkan performa tangguhnya di lini belakang. Bek Timnas Indonesia tersebut juga merupakan pemain yang menciptakan aksi bertahan terbanyak.

Melansir Fotmob, Kevin Diks melakukan lima sapuan selama bermain 90 menit. Bek 29 tahun tersebut juga mencatatkan satu intersep dan satu blok yang menunjukkan kemampuannya dalam menutup pergerakan lawan.

Dari sisi distribusi bola, Diks belum mampu melakukan yang terbaik. Ia hanya mampu melepaskan satu dari empat bola panjang akurat.