Kevin Diks Keluhkan Lini Depan Kurang Tajam! Borussia Monchengladbach Kalah dari RB Leipzig

JawaPos.com - Borussia Monchengladbach harus menerima kekalahan dari RB Leipzig di pekan perdana Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Sabtu (29/8).

Kevin Diks keluhkan lini depan yang kurang tajam Kalah 3-0 di laga pembuka bukanlah hal yang diinginkan Kevin Diks. Menurutnya, Borussia Monchengladbach sudah bermain dengan baik meski tim tuan rumah lebih unggul secara peluang.

"Jelas, ini bukan bagaimana kami membayangkan awal musim ini. Kami bermain bagus, terutama di babak pertama. Pertandingan berlangsung terbuka dan kedua tim memiliki peluang, meskipun Leipzig mungkin memiliki peluang yang lebih baik," kata Kevin Diks yang dikutip laman resmi Borussia Monchengladbach, Minggu (30/8).

Permainan di babak pertama sebenarnya mencerminkan kerja keras Monchengladbach selama laga pramusim. Namun, Diks mengeluhkan ketajaman lini depan timnya yang tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol.

"Kami telah bekerja keras selama pramusim dan Anda bisa melihatnya di babak pertama, ketika kami memiliki penguasaan bola yang baik dan mengontrol permainan. Yang kurang dari kami adalah ketajaman di depan gawang. Ketika peluang datang, kami harus lebih kejam dan memanfaatkannya lebih banyak," pungkas Kevin Diks.

Kevin Diks main tangguh di lini belakang Pelatih Eugen Polanski memainkan Kevin Diks sejak menit awal. Ia bermain sebagai bek tengah dan berduet dengan Ko Itakura.

Secara statistik permainan, Kevin Diks mampu menunjukkan performa yang tangguh. Melansir Fotmob, bek timnas Indonesia tersebut melakukan enam aksi bertahan seperti mencatatkan dua tekel dan empat sapuan.

Dari sisi duelnya di lapangan, Diks memang sangat tangguh. Ia berhasil memenangkan tiga dari tiga duelnya yang dimenangkannya.