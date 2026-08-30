Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 30 Agustus 2026 | 16.04 WIB

Kekalahan Borussia Monchengladbach dari RB Leipzig, Kevin Diks Jadi Sorotan

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. (Kevin Diks)

 

JawaPos.com - Borussia Monchengladbach harus menerima kekalahan dari RB Leipzig di pekan perdana Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Sabtu (29/8).

Kevin Diks Main Tangguh di lini Belakang

Pelatih Eugen Polanski memainkan Kevin Diks sejak menit awal. Ia bermain sebagai bek tengah dan berduet dengan Ko Itakura.

Secara statistik permainan, Kevin Diks mampu menunjukkan performa yang tangguh. Melansir Fotmob, bek timnas Indonesia tersebut melakukan enam aksi bertahan seperti mencatatkan dua tekel dan empat sapuan.

Dari sisi duelnya di lapangan, Diks memang sangat tangguh. Ia berhasil memenangkan tiga dari tiga duelnya yang dimenangkannya.

Bek berusia 29 tahun tersebut juga baik dalam membantu penyerangan Borussia Monchengladbach. Selama bermain 90 menit, Kevin Diks melepaskan enam umpan ke sepertiga akhir penyerangan RB Leipzig.

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama, kedua tim tampak bermain berhati-hati hingga akhirnya RB Leipzig mulai mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, tim tuan rumah berhasil unggul pada menit ke-25 setelah gol yang dicetak Ridle Baku.

Pada babak kedua, RB Leipzig terus melancarkan serangan yang membuat Borussia Monchengladbach bermain bertahan. Hal itu membuat RB Leipzig menambah dua gol yang dicetak Antonio Nusa dan Rocco Reitz.

Kekalahan telak dari RB Leipzig membuat Borussia Monchengladbach harus puas di posisi ke-17. Di laga selanjutnya, Kevin Diks dan rekan setimnya bakal melawan SV Elversberg pada 5 September.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach: Kevin Diks dan Itakura jadi Andalan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach: Kevin Diks dan Itakura jadi Andalan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Bek Timnas Indonesia Bikin Bangga! Kevin Diks Resmi Jadi Wakil Kapten Borussia Monchengladbach - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Timnas Indonesia Bikin Bangga! Kevin Diks Resmi Jadi Wakil Kapten Borussia Monchengladbach

Minggu, 23 Agustus 2026 | 14.50 WIB

Kevin Diks Kirim Pesan Menyentuh untuk Timnas Indonesia, Jelang Hadapi Kamboja di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks Kirim Pesan Menyentuh untuk Timnas Indonesia, Jelang Hadapi Kamboja di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore