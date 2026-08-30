Kekalahan Borussia Monchengladbach dari RB Leipzig, Kevin Diks Jadi Sorotan

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. (Kevin Diks)

JawaPos.com - Borussia Monchengladbach harus menerima kekalahan dari RB Leipzig di pekan perdana Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Sabtu (29/8).

Kevin Diks Main Tangguh di lini Belakang Pelatih Eugen Polanski memainkan Kevin Diks sejak menit awal. Ia bermain sebagai bek tengah dan berduet dengan Ko Itakura.

Secara statistik permainan, Kevin Diks mampu menunjukkan performa yang tangguh. Melansir Fotmob, bek timnas Indonesia tersebut melakukan enam aksi bertahan seperti mencatatkan dua tekel dan empat sapuan.

Dari sisi duelnya di lapangan, Diks memang sangat tangguh. Ia berhasil memenangkan tiga dari tiga duelnya yang dimenangkannya.

Bek berusia 29 tahun tersebut juga baik dalam membantu penyerangan Borussia Monchengladbach. Selama bermain 90 menit, Kevin Diks melepaskan enam umpan ke sepertiga akhir penyerangan RB Leipzig.

Jalannya Pertandingan Di babak pertama, kedua tim tampak bermain berhati-hati hingga akhirnya RB Leipzig mulai mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, tim tuan rumah berhasil unggul pada menit ke-25 setelah gol yang dicetak Ridle Baku.

Pada babak kedua, RB Leipzig terus melancarkan serangan yang membuat Borussia Monchengladbach bermain bertahan. Hal itu membuat RB Leipzig menambah dua gol yang dicetak Antonio Nusa dan Rocco Reitz.