Prediksi Susunan Pemain RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach: Kevin Diks dan Itakura jadi Andalan

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. (Dok. Kevin Diks)
JawaPos.com - Borussia Monchengladbach bakal menghadapi RB Leipzig di pekan perdana Liga Jerman. Laga tersebut akan dimainkan di Red Bull Arena, Sabtu (29/8) pukul 20.30 WIB.
Borussia Monchengladbach andalkan duet bek tengah Ko Itakura dan Kevin Diks
Pelatih Borussia Monchengladbach, Eugen Polanski tidak akan banyak mengubah susunan pemainnya saat menang melawan Schott Mainz. Kapten Tim Kleindienst dipastikan juga akan kembali bermain dan memperkuat lini depan.
"Kami memiliki susunan pemain yang hampir sama seperti akhir pekan lalu, dengan Tim Kleindienst juga kembali, yang merupakan kabar sangat baik. Fabio Chiarodia dan Zento Uno telah berlatih bersama tim lagi minggu ini, meskipun mereka belum sepenuhnya siap. Jens Castrop dan Yukhym Konoplia adalah satu-satunya pemain yang saat ini cedera. Keduanya pasti membutuhkan waktu lebih banyak," kata Eugen Polanski yang dikutip laman resmi Borussia Monchengladbach, Sabtu (29/8).
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Pemain baru Borussia Monchengladbach, Ko Itakura bakal bermain dan memperkuat lini belakang. Eugen Polanski mengatakan bahwa ia tidak ragu untuk menurunkannya karena sudah mengenal gaya bermain tim yang pernah dibelanya musim 2022/2023.
"Keuntungan besar dengan Ko adalah kami sudah tahu apa yang bisa dia lakukan dan seperti apa kepribadiannya. Dia juga sudah mengenal klub dan cara kerja di sini, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi kembali," jelas Polanski.
"Itulah mengapa penting baginya untuk mendapatkan beberapa menit bermain di piala dan merasakan kembali kebersamaan dengan tim dan klub. Anda bisa mendengar dari reaksi para penggemar betapa senangnya mereka menyambut kembalinya Ko. Saya tidak akan ragu untuk menurunkannya sebagai starter akhir pekan ini," lanjut pelatih asal Polandia tersebut.
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Kedatangan Itakura membuat persaingan bek tengah semakin ketat. Di posisi tersebut, bek Timnas Indonesia Kevin Diks masih diandalkan karena memiliki pengalaman dan ada bek muda potensial Jan Leszczyński.
"Selain Ko, kami memiliki dua bek tengah yang tampil sangat baik di pramusim. Dengan Kevin Diks, itu adalah sesuatu yang kami harapkan mengingat peran kepemimpinannya dalam tim. Jan Leszczyński adalah pemain muda dan, pada awalnya, kami tidak yakin di mana posisinya dalam perkembangannya. Dia adalah talenta yang luar biasa dan telah memberikan kesan yang nyata selama beberapa minggu terakhir. Saya merasa sangat nyaman dengan ketiganya. Sekarang kita harus memutuskan pilihan mana yang akan kita ambil," ujar Polanski.
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