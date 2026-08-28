Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Borussen Terlalu Digdaya di Hadapan Tim Tamu!

JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi mengalahkan Hamburger SV 2-0 pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park, Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB.

Die Borussen punya rekor kandang kuat dengan 13 kemenangan dari 17 pertandingan liga musim lalu, sedangkan Hamburger SV masih harus membuktikan diri setelah finis di posisi ke-13 usai promosi.

Borussia Dortmund Punya Modal Kuat di Kandang Borussia Dortmund memasuki Bundesliga 2026/2027 dengan ambisi kembali bersaing memperebutkan gelar setelah mengakhiri musim lalu di posisi kedua dengan koleksi 73 poin.

Perolehan tersebut meningkat 16 poin dibandingkan musim 2024/2025, sekaligus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan Niko Kovac.

Die Borussen juga memiliki pertahanan terbaik di Bundesliga musim lalu setelah hanya kebobolan 34 gol dari 34 pertandingan.

Namun, lini serang mereka mencatat 70 gol atau satu gol lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya, sekaligus menjadi catatan terburuk kedua dalam delapan musim terakhir.

Kegagalan Dortmund merebut gelar juga tidak lepas dari ketidakmampuan mereka memanfaatkan momen ketika Bayern Munich kehilangan poin.

Die Borussen akhirnya tertinggal 16 poin dari sang juara, sehingga musim baru menjadi kesempatan bagi skuad Kovac untuk memangkas jarak tersebut.