Prediksi Skor Neom SC vs Al Fateh Liga Arab Saudi: Tuan Rumah Menang di King Khalid Sport City

JawaPos.com — Neom SC diprediksi mengalahkan Al Fateh pada pekan ketujuh Saudi Pro League 2026/2027 di King Khalid Sport City, Minggu (13/9/2026) pukul 23.30 WIB.

Tuan rumah datang dengan modal 12 poin dari tujuh pertandingan, sedangkan Al Fateh masih terpuruk di posisi ke-16 dengan hanya tiga poin.

Neom SC Punya Modal Lebih Meyakinkan Neom SC menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan karena performanya sepanjang awal musim jauh lebih konsisten dibanding Al Fateh.

Dari tujuh pertandingan, Neom SC mengoleksi empat kemenangan dan dua kekalahan, serta belum pernah bermain imbang.

Produktivitas Neom SC juga cukup menjanjikan dengan torehan sembilan gol dan hanya kebobolan empat kali.

Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan antara lini depan dan pertahanan yang bisa menjadi pembeda ketika menghadapi Al Fateh.

Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Neom SC membukukan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Hasil paling mencolok terjadi pada pertandingan terakhir ketika mereka mampu menang 2-0 di markas Al-Hilal SFC.