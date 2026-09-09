Prediksi Skor Al Fateh vs Al Diriyah di Liga Arab Saudi: Kans Darwin Nunez Cs Curi 3 Poin

JawaPos.com — Al Diriyah berpeluang mengalahkan Al Fateh pada matchday keenam Liga Arab Saudi di Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Kamis (10/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Performa kedua tim dalam lima pertandingan awal menjadi pembeda, dengan Al Diriyah mengoleksi 7 poin dan Al Fateh baru meraih 3 poin.

Al Fateh Masih Mencari Kemenangan Al Fateh belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal Liga Arab Saudi musim ini dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Tim asuhan Khaled Al-Atwi baru mengumpulkan 3 poin, mencetak satu gol, serta kebobolan lima kali.

Hasil tersebut membuat Al Fateh sementara menempati posisi ke-15 klasemen.

Produktivitas mereka menjadi persoalan utama karena hanya mampu mencetak satu gol dari lima pertandingan, termasuk ketika bermain imbang 0-0 melawan Al Taawoun pada laga terbaru.

Pertahanan Al Fateh memang memperlihatkan perbaikan saat menghadapi Al Taawoun.

Namun, soliditas di lini belakang belum cukup jika tidak dibarengi peningkatan efektivitas serangan untuk mengubah hasil imbang menjadi kemenangan.