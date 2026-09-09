Prediksi Skor Al Fateh vs Al Diriyah di Liga Arab Saudi: Kans Darwin Nunez Cs Curi 3 Poin

Al Diriyah berpeluang mencuri tiga poin saat menghadapi Al Fateh pada matchday keenam Liga Arab Saudi. (Al Diriyah)
JawaPos.com — Al Diriyah berpeluang mengalahkan Al Fateh pada matchday keenam Liga Arab Saudi di Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Kamis (10/9/2026) pukul 01.00 WIB.
Performa kedua tim dalam lima pertandingan awal menjadi pembeda, dengan Al Diriyah mengoleksi 7 poin dan Al Fateh baru meraih 3 poin.
Al Fateh belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal Liga Arab Saudi musim ini dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.
Tim asuhan Khaled Al-Atwi baru mengumpulkan 3 poin, mencetak satu gol, serta kebobolan lima kali.
Hasil tersebut membuat Al Fateh sementara menempati posisi ke-15 klasemen.
Produktivitas mereka menjadi persoalan utama karena hanya mampu mencetak satu gol dari lima pertandingan, termasuk ketika bermain imbang 0-0 melawan Al Taawoun pada laga terbaru.
Pertahanan Al Fateh memang memperlihatkan perbaikan saat menghadapi Al Taawoun.
Namun, soliditas di lini belakang belum cukup jika tidak dibarengi peningkatan efektivitas serangan untuk mengubah hasil imbang menjadi kemenangan.
Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Al Diriyah menjadi ujian penting bagi Al Fateh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara