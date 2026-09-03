Prediksi Skor NEOM SC vs Al Khaleej di Liga Arab Saudi: Tuan Rumah Punya Kans Besar Menang

Alexandre Lacazette siap bantu NEOM SC meraih kemenangan saat menjamu Al Khaleej pada pekan kelima Liga Arab Saudi. (NEOM SC)
JawaPos.com — NEOM SC berpeluang mengamankan poin penuh saat menghadapi Al Khaleej pada pekan kelima Liga Arab Saudi di King Khalid Sport City, Kamis (3/9/2026) pukul 23.30 WIB.
Tuan rumah datang dengan enam poin dan menempati posisi kedelapan, sedangkan Al Khaleej baru mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan.
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NEOM SC memasuki pertandingan ini dengan modal performa yang belum sepenuhnya konsisten.
Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim besutan Christophe Galtier tersebut mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, termasuk kemenangan atas Al Ittifaq serta kekalahan tipis 0-1 dari Al Riyadh.
Catatan tersebut memperlihatkan NEOM SC masih memiliki pekerjaan rumah di lini belakang.
Dalam kompetisi liga, mereka baru mencetak empat gol dan kebobolan empat gol, sehingga pertandingan melawan Al Khaleej menjadi kesempatan untuk memperbaiki konsistensi sekaligus memperkuat posisi di klasemen.
Galtier membawa pendekatan permainan dengan penguasaan bola serta pressing agresif.
Pengalaman pelatih asal Prancis tersebut di kompetisi Eropa menjadi salah satu modal NEOM SC untuk mengembangkan permainan, meski efektivitas strategi itu masih perlu dijaga sepanjang 90 menit.
Dukungan publik King Khalid Sport City juga bisa menjadi faktor penting.
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Jawa Pos
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