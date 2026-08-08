Kisah Neom SC: Klub Arab Saudi Tak Punya Kota tapi Punya Fans Bayaran, Rp 227 Ribu per Laga

JawaPos.com - Pada 5 Juni 2023, Al-Suqoor Club diambil alih oleh perusahaan pengelola proyek di Provinsi Tabuk (bagian barat laut Arab Saudi), NEOM, dan berganti nama menjadi Neom SC. Meski tidak seglamor klub Cristiano Ronaldo Al-Nassr FC maupun Al-Ahli SC yang menjuarai Liga Champions Elite AFC, Neom SC tetap disorot.

Itu karena Neom SC bermarkas di Neom, kota yang masih dalam proses pembangunan dengan proyek The Line. Neom diambil dari nama perusahaan yang menggarap proyek tersebut.

Didukung finansial melimpah, Neom SC telah membelanjakan USD 127,5 juta (Rp 2,28 triliun) di bursa transfer sejak promosi ke SPL musim lalu.

Termasuk di dalamnya ada mantan bomber Arsenal dan timnas Prancis Alexandre Lacazette, winger Said Benrahma, dan gelandang Abdoulaye Doucoure. Tim itu dibesut mantan pelatih Paris Saint-Germain pada 2022–2023, Christophe Galtier.

”Investasi besar-besaran yang kami lakukan ini sejalan dengan ambisi besar dari pemilik klub menjadikan Neom SC sebagai salah satu klub kekuatan besar sepak bola Arab Saudi,” kata Galtier dilansir dari laman Foot1.

Sayangnya, meski terus memperkuat skuad, Neom SC tidak punya basis pendukung besar. Maklum, mereka belum memiliki kota sebagai tempat markas. Selama ini, Neom SC berkandang di King Khalid Sports City Stadium, Tabuk. Kota yang masih satu provinsi dengan Neom.

Untuk mendorong orang Tabuk mau memberikan dukungan langsung ke stadion, Neom SC rela mendatangkan penonton bayaran. Seperti dilansir dari surat kabar Prancis L’Equipe, fans bayaran mendapatkan EUR 11 (Rp 227 ribu) per laga.

Salah seorang fans bayaran mengaku menerima perintah jadi fans via pesan WhatsApp. Hanya nomor telepon yang sudah terdaftar yang akan menerima bayaran tersebut.