Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.19 WIB

Kisah Neom SC: Klub Arab Saudi Tak Punya Kota tapi Punya Fans Bayaran, Rp 227 Ribu per Laga

Neom SC punya Lacazette dan belanja Rp 2,28 triliun, tetapi klub Saudi Pro League itu harus membayar fans agar datang ke stadion. (Dok. Neom) - Image

Neom SC punya Lacazette dan belanja Rp 2,28 triliun, tetapi klub Saudi Pro League itu harus membayar fans agar datang ke stadion. (Dok. Neom)

JawaPos.com - Pada 5 Juni 2023, Al-Suqoor Club diambil alih oleh perusahaan pengelola proyek di Provinsi Tabuk (bagian barat laut Arab Saudi), NEOM, dan berganti nama menjadi Neom SC. Meski tidak seglamor klub Cristiano Ronaldo Al-Nassr FC maupun Al-Ahli SC yang menjuarai Liga Champions Elite AFC, Neom SC tetap disorot.

Itu karena Neom SC bermarkas di Neom, kota yang masih dalam proses pembangunan dengan proyek The Line. Neom diambil dari nama perusahaan yang menggarap proyek tersebut.

Didukung finansial melimpah, Neom SC telah membelanjakan USD 127,5 juta (Rp 2,28 triliun) di bursa transfer sejak promosi ke SPL musim lalu.

Termasuk di dalamnya ada mantan bomber Arsenal dan timnas Prancis Alexandre Lacazette, winger Said Benrahma, dan gelandang Abdoulaye Doucoure. Tim itu dibesut mantan pelatih Paris Saint-Germain pada 2022–2023, Christophe Galtier.

”Investasi besar-besaran yang kami lakukan ini sejalan dengan ambisi besar dari pemilik klub menjadikan Neom SC sebagai salah satu klub kekuatan besar sepak bola Arab Saudi,” kata Galtier dilansir dari laman Foot1.

Sayangnya, meski terus memperkuat skuad, Neom SC tidak punya basis pendukung besar. Maklum, mereka belum memiliki kota sebagai tempat markas. Selama ini, Neom SC berkandang di King Khalid Sports City Stadium, Tabuk. Kota yang masih satu provinsi dengan Neom.

Untuk mendorong orang Tabuk mau memberikan dukungan langsung ke stadion, Neom SC rela mendatangkan penonton bayaran. Seperti dilansir dari surat kabar Prancis L’Equipe, fans bayaran mendapatkan EUR 11 (Rp 227 ribu) per laga.

Salah seorang fans bayaran mengaku menerima perintah jadi fans via pesan WhatsApp. Hanya nomor telepon yang sudah terdaftar yang akan menerima bayaran tersebut.

Di depan fans bayaran itulah Lacazette dan pemain Neom SC lainnya merayakan gol maupun kemenangan. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Kim Min-jae Traktir Pemain Bayern Kuliner Khas Korea di Jeju, Ada Kimchi atau Bibimbap? - Image
Sepak Bola Dunia

Kim Min-jae Traktir Pemain Bayern Kuliner Khas Korea di Jeju, Ada Kimchi atau Bibimbap?

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.15 WIB

Iran Sindir Pakta Pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan - Image
Internasional

Iran Sindir Pakta Pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 13.53 WIB

Arab Saudi Bikin Aliansi Pertahanan Baru dengan Pakistan dan Turki - Image
Internasional

Arab Saudi Bikin Aliansi Pertahanan Baru dengan Pakistan dan Turki

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.21 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore