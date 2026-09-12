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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 02.17 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town: The Eagles Berpotensi Unggul Tipis

Prediksi skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Premier League 2026/2027. The Eagles lebih diunggulkan, tetapi pertahanan Ipswich berpeluang membuat laga berjalan ketat. (@cpfc/Instagram). - Image

Prediksi skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Premier League 2026/2027. The Eagles lebih diunggulkan, tetapi pertahanan Ipswich berpeluang membuat laga berjalan ketat. (@cpfc/Instagram).

JawaPos.com — Prediksi skor Crystal Palace vs Ipswich Town pada lanjutan Premier League 2026/2027 mengarah pada kemenangan tuan rumah. Crystal Palace sedang dalam momentum positif, sedangkan Ipswich Town masih bermasalah di lini belakang.

Pertandingan Crystal Palace vs Ipswich Town dijadwalkan berlangsung di Selhurst Park, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Crystal Palace datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi. The Eagles sebelumnya mengalahkan Fulham 3-2 di Premier League, kemudian menundukkan Middlesbrough 3-0 pada putaran ketiga EFL Cup.

Kemenangan atas Fulham juga mengakhiri sembilan pertandingan tanpa kemenangan Crystal Palace di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan Premier League pertama Pierre Sage sebagai manajer.

Tyrick Mitchell Jadi Ancaman Crystal Palace

Tyrick Mitchell menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam kemenangan atas Fulham. Bek kiri Crystal Palace itu mencetak dua gol untuk membantu timnya meraih tiga poin.

Ben Chilwell juga mencatatkan namanya di papan skor. Pemain yang masuk sebagai pengganti tersebut langsung memberikan kontribusi lewat gol dengan sentuhan pertamanya di pertandingan.

Crystal Palace kini berpeluang meraih kemenangan liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak Desember 2025.

Namun, The Eagles masih memiliki persoalan ketika bermain di Selhurst Park sepanjang 2026. Mereka baru mengumpulkan 11 poin di kandang pada periode tersebut, hanya lebih baik dari Tottenham yang memiliki tujuh poin.

Crystal Palace juga masih harus kehilangan Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, dan Ismaila Sarr karena cedera. Sementara Cheick Doucoure sudah kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami masalah kesehatan.

Adam Wharton, Daichi Kamada, Yeremy Pino, dan Eddie Nketiah diperkirakan kembali masuk susunan utama setelah diistirahatkan saat menghadapi Middlesbrough. Tyrick Mitchell juga berpeluang mempertahankan posisinya.

Editor: Hendra
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