Prediksi Skor Lazio vs AC Milan: Centrocampista Jadi Pembeda, Lebih Gila Bersama Gila

SS Lazio dan AC Milan mengandalkan gelandang sebagai pencetak gol terbanyak. Frattesi dan Cisse berpotensi jadi pembeda di Stadio Olimpico. (Dok. Sempre Milan)
JawaPos.com – Produktivitas SS Lazio dan AC Milan dalam tiga giornata awal Serie A musim ini tidak ditentukan attaccante (striker) mereka. Predikat pencetak gol terbanyak justru datang dari centrocampista atau gelandang. Grande partita di Stadio Olimpico, Roma, malam nanti, pun bisa ditentukan oleh produktivitas centrocampista (siaran langsung Vidio pukul 23.00 WIB).
Jika Lazio memiliki Davide Frattesi yang telah mencetak tiga gol, AC Milan punya Alphadjo Cisse dengan torehan dua gol.
”Musim ini akan jadi musimnya Frattesi dan Frattesi adalah masa depan kami,” kata Direktur Olahraga Lazio Angelo Fabian tentang gelandang pinjaman dari Inter Milan itu kepada Tuttomercatoweb.
Sebagai pemain Inter tiga musim sebelumnya, Frattesi juga termotivasi menjebol gawang AC Milan. Yang menarik, pemain 26 tahun itu pernah mencetak gol ke gawang Rossoneri –sebutan AC Milan– pada musim 2023–2024 dan terjadi pada giornata keempat. Sama dengan giornata laga malam nanti.
Bersama allenatore Gennaro Gattuso, Lazio berada dalam periode positif. Klub berjuluk Biancocelesti itu mencatat rekor 100 persen menang di Serie A dalam tiga giornata. Dia bakal tercatat dalam sejarah Lazio jika kembali memetik kemenangan.
Sejak era modern Serie A, belum ada pelatih yang pernah sukses membawa Lazio memenangi empat pekan beruntun di Serie A.
”Kunci dari sukses ada tiga: semangat, keinginan, dan mentalitas hebat,” kata Gattuso kepada DAZN.
Sebagai mantan centrocampista sekaligus pernah melatih AC Milan, Gattuso punya motivasi ekstra untuk membawa Lazio tampil bagus dan meraih kemenangan.
”Aku akan melakukan segalanya untuk klub ini,” tandas mantan pelatih timnas Italia tersebut.
Dari tiga giornata awal, gawang AC Milan kebobolan dua gol. Kebobolan itu terjadi ketika tidak ada Mario Gila di lini pertahanan Rossoneri. Saat Gila bermain, tidak sekali pun gawang kiper Mike Maignan jebol.
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