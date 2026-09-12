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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 12 September 2026 | 20.53 WIB

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Hull City di Liga Inggris: Xabi Alonso Siap Mainkan Romeo Lavia

Romeo Lavia (tengah) siap bermain saat lawan Hull City. (Dok. Romeo Lavia) - Image

Romeo Lavia (tengah) siap bermain saat lawan Hull City. (Dok. Romeo Lavia)

JawaPos.com - Chelsea menjamu tim promosi Hull City di pekan keempat Liga Inggris di Stamford Bridge, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB.

Menjelang menghadapi Hull City, Xabi Alonso belum bisa memainkan Moises Caicedo yang mengalami cedera betis sejak awal musim.

Meski sempat bermain kembali pada laga melawan Brighton, cederanya malah kambuh dan absen di laga berikutnya.

Sebagai pelatih, Xabi Alonso belum ingin memainkan gelandang 24 tahun tersebut.

Dia juga tidak mau mengambil risiko untuk menurunkan Caicedo.

"Belum [siap kembali]; mari kita lihat untuk pertandingan melawan Brentford. Sayangnya, belum, dan ini bukan saatnya untuk mengambil risiko dengannya. Kita belum sampai di sana," kata Xabi Alonso saat konferensi pers yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (12/9).

Selain itu, Jordan Henderson dan Emmanuel Emegha juga masih absen dan belum bisa melakukan debutnya bersama Chelsea.

Alonso berharap mereka siap saat laga melawan Brentford.

"Bukan besok. Kami berharap mereka bisa [siap] melawan Brentford, tapi kita lihat saja nanti," ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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