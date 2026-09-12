Chelsea balikkan ketertinggalan 2 gol saat menang telak atas Leeds di Piala Liga (Flashscore)
JawaPos.com – Chelsea bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Leeds United dengan skor 6-3 pada putaran ketiga Piala Liga.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), The Blues sempat tertinggal melalui gol Tarik Muharemovic dan Brenden Aaronson sebelum Cole Palmer menghidupkan peluang kebangkitan lewat dua golnya.
Kemenangan tersebut memastikan Chelsea melaju ke putaran keempat setelah melalui pertandingan yang berlangsung dramatis di Stamford Bridge.
Palmer mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-53 sebelum kembali menyamakan kedudukan dua menit kemudian.
Chelsea kemudian berbalik unggul melalui Pedro Neto pada menit ke-60, sebelum Danny Welbeck menambah gol keempat 12 menit berselang dan membawa tim asuhan Xabi Alonso semakin menjauh.
Dominic Calvert-Lewin sempat memperkecil ketertinggalan Leeds, tetapi Valentin Barco dan Welbeck kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan Chelsea.
Chelsea mencatatkan 16 gol dalam lima pertandingan pertama bersama Alonso, tetapi juga telah kebobolan 10 gol yang menunjukkan masih adanya persoalan di lini pertahanan.
Klub asal London itu juga mengeluarkan dana transfer sebesar EUR 349 juta atau sekitar Rp8,35 triliun, sedangkan nilai USD 472 juta setara sekitar Rp8,33 triliun.
Hasil ini tersebut kebangkitan penting bagi Chelsea setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Arsenal sekaligus mengantarkan mereka ke putaran keempat Piala Liga.
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