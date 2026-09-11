Para Pemain Pengganti Jadi Kunci Comeback Chelsea atas Leeds United / ig @chelseafc
JawaPos.com - Xabi Alonso mungkin tidak akan mengingat babak pertama laga Chelsea kontra Leeds United dengan perasaan yang menyenangkan. Namun, enam gol di babak kedua mengubah semuanya dan membawa The Blues meraih kemenangan dramatis 6-3 di Carabao Cup.
Di tengah sorak-sorai yang menggema di Stamford Bridge setelah peluit panjang, mudah melupakan bahwa Chelsea justru meninggalkan lapangan dengan cemoohan ketika turun minum. Babak pertama mereka tampil buruk dan bahkan beruntung tidak tertinggal lebih jauh.
Melansir BBC Sport, Alonso melakukan sembilan perubahan dalam susunan pemainnya, sementara Leeds juga merombak delapan pemain. Namun, eksperimen Chelsea justru membuat ritme permainan mereka berantakan.
Alonso Ubah Permainan dengan Empat Pergantian
Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Tarik Muharemovic membuka skor sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu tak lama setelah babak kedua dimulai.
Melihat timnya kesulitan, Alonso mengambil keputusan berani. Empat pemain dimasukkan bahkan sebelum babak pertama berakhir, yakni Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto, dan Reece James.
Pergantian tersebut langsung mengubah wajah Chelsea. Sorakan yang sebelumnya berubah menjadi cemoohan kembali terdengar ketika Palmer dan Rogers mulai melakukan pemanasan. Setelah keduanya masuk, The Blues tampil jauh lebih agresif dan akhirnya mencetak enam gol pada babak kedua.
Palmer mencetak dua gol, sementara Neto juga masuk daftar pencetak gol. Rogers menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam kebangkitan tersebut setelah terlibat dalam terciptanya empat gol dari permainan terbuka.
Namun, Alonso tidak lantas menganggap dirinya sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan keadaan. Sebaliknya, pelatih asal Spanyol itu justru mengakui bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas buruknya penampilan Chelsea di awal pertandingan.
"Saya harus mengakui kesalahan dan tanggung jawab saya sendiri atas hal-hal yang terjadi," katanya. "Saya harus bisa membantu mereka dengan lebih baik agar mereka tidak merasa bertanggung jawab, dan setelah itu Anda perlu bereaksi dan memikirkan apa yang terbaik untuk tim."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022