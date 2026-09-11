Para Pemain Pengganti Jadi Kunci Comeback Chelsea atas Leeds United

JawaPos.com - Xabi Alonso mungkin tidak akan mengingat babak pertama laga Chelsea kontra Leeds United dengan perasaan yang menyenangkan. Namun, enam gol di babak kedua mengubah semuanya dan membawa The Blues meraih kemenangan dramatis 6-3 di Carabao Cup.

Di tengah sorak-sorai yang menggema di Stamford Bridge setelah peluit panjang, mudah melupakan bahwa Chelsea justru meninggalkan lapangan dengan cemoohan ketika turun minum. Babak pertama mereka tampil buruk dan bahkan beruntung tidak tertinggal lebih jauh.

Melansir BBC Sport, Alonso melakukan sembilan perubahan dalam susunan pemainnya, sementara Leeds juga merombak delapan pemain. Namun, eksperimen Chelsea justru membuat ritme permainan mereka berantakan.

Alonso Ubah Permainan dengan Empat Pergantian

Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Tarik Muharemovic membuka skor sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu tak lama setelah babak kedua dimulai.

Melihat timnya kesulitan, Alonso mengambil keputusan berani. Empat pemain dimasukkan bahkan sebelum babak pertama berakhir, yakni Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto, dan Reece James.

Pergantian tersebut langsung mengubah wajah Chelsea. Sorakan yang sebelumnya berubah menjadi cemoohan kembali terdengar ketika Palmer dan Rogers mulai melakukan pemanasan. Setelah keduanya masuk, The Blues tampil jauh lebih agresif dan akhirnya mencetak enam gol pada babak kedua.

Palmer mencetak dua gol, sementara Neto juga masuk daftar pencetak gol. Rogers menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam kebangkitan tersebut setelah terlibat dalam terciptanya empat gol dari permainan terbuka.

Namun, Alonso tidak lantas menganggap dirinya sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan keadaan. Sebaliknya, pelatih asal Spanyol itu justru mengakui bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas buruknya penampilan Chelsea di awal pertandingan.