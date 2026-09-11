Prediksi Skor Chelsea vs Hull City di Liga Inggris: The Blues Kejar 3 Poin Lagi di Stamford Bridge

JawaPos.com — Chelsea berpeluang kembali ke jalur kemenangan Premier League saat menjamu Hull City di Stamford Bridge, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB, dengan target meraih tiga poin sekaligus menjaga persaingan papan atas.

Namun, ambisi The Blues mendapat ujian serius dari Hull City yang belum terkalahkan dan menjadi satu-satunya tim di empat level teratas Inggris yang belum kebobolan di liga.

Xabi Alonso memang baru saja merasakan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Chelsea ketika The Blues takluk 1-2 dari Arsenal di Emirates Stadium pada akhir pekan lalu.

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Kekalahan tersebut sempat membuat kepercayaan diri Chelsea terganggu, tetapi kemenangan dramatis 6-3 atas Leeds United di Piala Liga Inggris tengah pekan memberi respons positif.

Chelsea bahkan sempat tertinggal dua gol hingga turun minum dalam pertandingan melawan Leeds United.

Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Pedro Neto kemudian mengubah jalannya laga setelah masuk sebagai pemain pengganti, sebelum Chelsea mencetak enam gol untuk memastikan tiket ke putaran keempat Piala Liga Inggris.

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Hasil tersebut penting bagi Chelsea karena klub London Barat itu tidak tampil di kompetisi Eropa musim ini.

The Blues masih membidik trofi sekaligus ingin membangun kembali kekuatan untuk menantang gelar Premier League setelah delapan tahun tanpa mengangkat trofi kasta tertinggi Inggris.