Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

Marseille diprediksi meraih kemenangan atas Paris FC pada pekan ketiga Ligue 1 di Stade Velodrome. (Marseille)
JawaPos.com — Marseille diprediksi mampu mengalahkan Paris FC pada pekan ketiga Ligue 1 di Stade Velodrome, Senin (7/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah tampil dominan di kandang dalam beberapa laga terakhir.
Les Olympiens juga punya catatan positif saat menjamu Paris FC, termasuk kemenangan 5-2 musim lalu, meski mereka baru saja kalah 0-2 dari Monaco.
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Marseille datang ke pertandingan ini dengan modal performa kandang yang cukup meyakinkan meski baru saja menelan kekalahan pertama musim ini.
Tim asuhan Bruno Genesio kalah 0-2 dari Monaco pada pekan sebelumnya setelah hanya mencatat dua tembakan tepat sasaran meski menguasai 64 persen penguasaan bola.
Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang tajam Marseille ketika bermain tandang di Ligue 1.
Dalam empat pertandingan tandang terakhir di kompetisi ini, Marseille tiga kali gagal mencetak gol, sehingga duel melawan Paris FC menjadi kesempatan untuk kembali menemukan ketajaman di depan pendukung sendiri.
Stade Velodrome menjadi alasan utama Marseille lebih diunggulkan. Les Olympiens tidak terkalahkan dalam empat pertandingan liga terakhir di stadion tersebut dan mampu mencetak setidaknya tiga gol dalam tiga kesempatan.
Pada laga kandang pembuka musim ini, Marseille bahkan tampil sangat meyakinkan dengan menghancurkan Strasbourg 4-0.
Mereka juga belum kebobolan pada babak pertama dalam enam pertandingan domestik terakhir di kandang, sebuah catatan yang memperlihatkan solidnya permainan sejak awal laga.
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Jawa Pos
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