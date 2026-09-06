Prediksi Skor Angers vs Rennes di Liga Prancis: Les Rouge et Noirs Berpeluang Menang di Raymond Kopa

Prediksi skor Angers vs Rennes di Ligue 1. Rennes lebih diunggulkan berkat produktivitas tinggi dan rekor tujuh laga tanpa kekalahan melawan Angers. (Dok. Rennes)
JawaPos.com — Angers akan menjamu Rennes pada pekan ketiga Ligue 1 2026/2027 di Stade Raymond Kopa, Minggu (6/9/2026) pukul 22.15 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan beruntun setelah meraih tiga poin pada matchday kedua.
Rennes lebih diunggulkan setelah tampil produktif dan memiliki rekor tujuh laga tanpa kekalahan melawan Angers di kompetisi kasta tertinggi Prancis.
Angers datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Auxerre pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan domestik pertama Stephane Gilli sejak menangani tim tersebut.
Kemenangan itu terasa penting karena Angers sempat kalah pada pertandingan pembuka dan kini berpeluang meraih dua kemenangan beruntun untuk kali kedua sepanjang 2026.
Namun, performa Angers di Stade Raymond Kopa masih menjadi perhatian karena mereka belum menang dalam tujuh pertandingan kandang terakhir di Ligue 1.
Dalam tujuh laga tersebut, Angers selalu mencetak maksimal satu gol sehingga efektivitas lini depan kembali menjadi faktor penting ketika menghadapi Rennes.
Meski sulit meraih kemenangan, Angers sebenarnya tidak selalu kehilangan poin di kandang.
Les Scoistes hanya dua kali gagal mendapatkan poin dalam lima pertandingan liga terakhir di Stade Raymond Kopa. Mereka pun memiliki peluang menjaga pertandingan tetap ketat ketika menghadapi Rennes.
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Salah satu senjata Angers pada awal musim ini berasal dari situasi bola mati.
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