Prediksi Skor Auxerre vs Nice di Liga Prancis: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

Duel Auxerre vs Nice di Ligue 1 diprediksi berlangsung ketat dan berpeluang berakhir dengan skor imbang. (nice)
JawaPos.com - Auxerre menjamu Nice di Stade Abbe Deschamps pada matchday keempat Ligue 1, Minggu (13/9) pukul 01.45 WIB, dalam duel dua tim yang belum meraih kemenangan.
Auxerre terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan tiga kekalahan, sedangkan Nice berada di posisi ke-15 dengan dua poin, sehingga laga ini diprediksi berjalan ketat dan berpeluang berakhir imbang.
Auxerre memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri rendah setelah selalu kalah dalam tiga laga awal Ligue 1 musim ini.
Les Ajaistes juga menjadi tim dengan pertahanan terburuk sementara setelah kebobolan 11 gol, termasuk kekalahan 3-1 dari Lyon pada pekan lalu.
Meski rapuh di lini belakang, Auxerre memiliki catatan positif dalam urusan mencetak gol.
Tim asuhan Will Still tersebut selalu membobol gawang lawan dalam tiga pertandingan awal musim dan sudah mencetak gol dalam delapan laga liga secara beruntun sejak penghujung musim 2025-2026.
Cameron Archer menjadi salah satu pemain yang bisa kembali diandalkan Auxerre setelah langsung mencetak gol pada penampilan perdananya melawan Lyon.
Kehadiran striker tersebut memberi tambahan ancaman di lini depan saat Auxerre berusaha mendapatkan poin pertama musim ini.
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