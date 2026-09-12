Prediksi Skor Strasbourg vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Pesta Gol di Kandang Lawan

JawaPos.com — Monaco diprediksi mampu mempertahankan start sempurna di Ligue 1 2026/2027 saat menghadapi Strasbourg di Stade de la Meinau, Sabtu (12/9/2026) pukul 22.15 WIB.

Les Monegasques datang sebagai pemuncak klasemen dengan tiga kemenangan dari tiga laga, sedangkan Strasbourg berada di posisi keenam setelah bangkit dan mencatat dua kemenangan beruntun.

Strasbourg Berambisi Lanjutkan Kebangkitan Strasbourg menunjukkan respons cepat setelah mengawali musim dengan kekalahan telak 0-4 dari Marseille.

Le Racing kemudian meraih dua kemenangan beruntun, termasuk pesta gol 6-2 atas Troyes pada pekan ketiga, sehingga kepercayaan diri mereka meningkat menjelang duel melawan Monaco.

Kemenangan atas Troyes juga memperlihatkan ketajaman Strasbourg di lini depan.

Mereka sementara menjadi tim dengan rata-rata gol per pertandingan tertinggi di Ligue 1, yakni mencapai 2,7 gol per laga, sebuah catatan yang membuat pertahanan Monaco harus bekerja ekstra keras.

Menariknya, Strasbourg selalu kebobolan lebih dulu dalam tiga pertandingan domestik musim ini.

Namun, mereka mampu membalikkan keadaan dalam dua pertandingan, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan musim 2025/2026 ketika mereka hanya empat kali berhasil menang setelah tertinggal lebih dulu.