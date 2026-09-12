Prediksi Skor Atalanta BC vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Bangkit dan Libas Tim Tamu di Bergamo

JawaPos.com — Atalanta BC diprediksi mengalahkan Cagliari pada pekan keempat Serie A 2026/2027 di Bergamo, Minggu (13/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan.
Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Maurizio Sarri berpeluang bangkit setelah kalah dramatis 1-2 dari AS Roma pada laga sebelumnya.
Atalanta BC mengawali Serie A musim ini dengan dua kemenangan sebelum catatan sempurna mereka terhenti secara menyakitkan ketika bertandang ke markas AS Roma.
La Dea sempat unggul melalui Ederson dan mampu bertahan dari tekanan tuan rumah berkat sejumlah penyelamatan penting Marco Carnesecchi.
AS Roma bahkan melepaskan 35 tembakan serta dua kali membentur tiang, tetapi Atalanta BC tetap terlihat mampu mencuri hasil positif hingga pengujung laga.
Dua gol yang tercipta pada menit-menit akhir akhirnya membuat tim Bergamo pulang tanpa poin sekaligus menjadi kekalahan pertama Maurizio Sarri sejak menangani klub tersebut.
Meski demikian, performa Atalanta BC masih tergolong positif setelah mengamankan enam poin dari tiga laga Serie A.
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Sarri juga berhasil membawa tim melewati babak playoff Conference League dan segera menghadapi fase liga dengan pertandingan kandang melawan Pafos.
Momentum bermain di Bergamo menjadi keuntungan penting bagi Atalanta BC karena tiga dari empat pertandingan berikutnya dimainkan di hadapan pendukung sendiri.
Kondisi tersebut bisa membantu Sarri semakin mematangkan permainan kompleks yang mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan terstruktur.
Cagliari juga mengantongi enam poin dari tiga pertandingan Serie A setelah meraih dua kemenangan. Tim asuhan Fabio Piscane terakhir menang 1-0 atas Lecce melalui sundulan Daniel Maldini pada babak pertama.
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