Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi

AS Roma menghadapi Atalanta pada giornata ketiga Serie A. Gasperini menjadikan La Dea sebagai acuan untuk kembali lolos ke Liga Champions. (Instagram/@officialasroma)
Giornata ketiga pun menjadi ajang reuni Gasperini saat I Lupi –sebutan AS Roma– menghadapi La Dea –sebutan Atalanta BC– di Stadio Olimpico dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).
”Mereka (Atalanta BC) tetap jadi acuanku. Jika mampu finis di atas mereka seperti musim lalu, maka kami punya peluang bagus lolos ke Liga Champions (lagi),” tutur Gasperson –julukan Gasperini– seperti dilansir Tutto AS Roma.
Duel ini juga jadi duel sesama tactician tertua di Serie A. Gasperini berusia 68 tahun, sedangkan Maurizio Sarri yang membesut Atalanta BC berusia 67 tahun. Sarri juga akan kembali ke Olimpico karena pernah membesut SS Lazio.
Laga ini pun dipanaskan dengan reaksi fans Atalanta BC setelah Marten De Roon pindah ke Trigoria –kamp latihan AS Roma.
Fans pun membakar jersey Atalanta BC dengan nama De Roon. Gelandang 35 tahun asal Belanda itu sembilan musim membela La Dea (2017–2026).
AS ROMA (3-4-2-1):
99-Svilar (g); 87-Ghilardi, 23-Mancini, 22-Hermoso; 20-Molina, 17-Kone, 4-Cristante (c), 43-Wesley; 21-Dybala, 18-Soule; 14-Malen
Pelatih: Gian Piero Gasperini
ATALANTA BC (4-3-3):
29-Carnesecchi (g); 77-Zappacosta, 3-Kossounou, 42-Scalvini, 23-Kolasinac; 13-Ederson (c), 70-Gaetano, 8-Pasalic; 18-Raspadori, 9-Scamacca, 17-De Ketelaere
Pelatih: Maurizio Sarri
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Jawa Pos
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