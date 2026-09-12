Prediksi Skor Atalanta vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Pesta Gol di Bergamo

Maurizio Sarri memimpin Atalanta BC menghadapi Cagliari pada lanjutan Liga Italia 2026/2027. (Atalanta)

JawaPos.com - Atalanta akan menjamu Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Atleti Azzuri d’Italia, Bergamo, Minggu (13/9) pukul 01.45 WIB. La Dea - julukan Atlanta - diprediksi pesta gol di kandang sendiri.

Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan awal Liga Italia musim ini. Namun, kondisi kedua tim sedikit berbeda karena Atalanta datang dengan misi bangkit, sedangkan Cagliari membawa modal kemenangan 1-0 atas Lecce

Atalanta mengawali musim dengan meraih dua kemenangan sebelum akhirnya tumbang 1-2 dari Roma di Stadio Olimpico. Tim asuhan Maurizio Sarri itu bahkan sempat unggul lebih dulu melalui Ederson, tetapi dua gol pada menit-menit akhir membuat mereka kehilangan poin.

Kekalahan tersebut menjadi noda pertama bagi Sarri sejak menangani Atalanta. Meski begitu, performa La Dea sejauh ini tetap menunjukkan perkembangan positif karena mereka juga berhasil melewati babak playoff Conference League.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan penting bagi Atalanta dalam pertandingan kali ini. Terlebih, duel melawan Cagliari merupakan satu-satunya laga kandang La Dea di Bergamo sepanjang September.

Sarri juga memiliki kesempatan untuk terus mematangkan gaya permainan yang diusungnya bersama Atalanta. Dengan dukungan publik sendiri, permainan La Dea diperkirakan bisa lebih agresif dibandingkan ketika menghadapi Roma.

Di sisi lain, Cagliari tidak datang ke Bergamo hanya untuk bertahan. Tim asuhan Fabio Pisacane menunjukkan start yang cukup menjanjikan dengan meraih dua kemenangan dari tiga pertandingan Liga Italia.

Kemenangan atas Lecce menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Cagliari. Daniel Maldini menjadi pahlawan lewat gol sundulannya pada babak pertama yang memastikan Rossoblu membawa pulang tiga poin.

Cagliari juga memiliki catatan positif dalam tujuh pertandingan terakhir dengan lima kemenangan. Namun, menghadapi Atalanta di Bergamo jelas menjadi ujian berbeda bagi skuad Pisacane.

Prediksi Skor Atalanta vs Caagliari Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat pada awal laga karena kedua tim memiliki modal enam poin. Namun, kualitas skuad dan keuntungan bermain di kandang membuat Atalanta lebih layak diunggulkan untuk mengendalikan pertandingan.