Prediksi Skor Roma vs Atalanta di Liga Italia: I Giallorossi Tak Ingin Malu di Stadio Olimpico

Donyell Malen menjadi salah satu tumpuan Roma saat menghadapi Atalanta BC di Stadio Olimpico. (Roma)
JawaPos.com — Roma berpeluang mempertahankan start sempurna saat menjamu Atalanta BC di Stadio Olimpico pada lanjutan Serie A, Minggu (6/9/2026) pukul 01.45 WIB.
I Giallorossi mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dengan torehan delapan gol tanpa kebobolan, tetapi Atalanta BC juga datang membawa rekor sempurna setelah meraih dua kemenangan dan hanya kebobolan satu gol.
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Roma tampil meyakinkan pada dua pertandingan awal Serie A musim ini dengan selalu meraih kemenangan tanpa sekalipun kemasukan gol.
Dua kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina dan Lecce membuat I Giallorossi langsung memimpin klasemen sementara dengan enam poin.
Ketajaman lini depan menjadi alasan utama Roma layak diunggulkan dalam pertandingan ini.
Donyell Malen mencetak dua gol ketika menghadapi Lecce, sementara Matias Soule dan Rodrigo Mora masing-masing menyumbang satu gol untuk melengkapi kemenangan 4-0.
Malen juga langsung menciptakan catatan impresif sejak bergabung dengan Roma.
Penyerang tersebut sudah mengoleksi 19 gol dalam 20 penampilan Serie A pertamanya, sekaligus mencatat rekor klub baru yang membuat duetnya bersama Paulo Dybala semakin berbahaya.
Kombinasi Malen dan Dybala akan kembali menjadi tumpuan Roma di lini depan.
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Jawa Pos
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