Justin Hubner Cetak Gol Bunuh Diri, Fortuna Sittard Tetap Menang Atas Groningen

Justin Hubner melakukan gol bunuh diri Fortuna Sittard saat menghadapi Groningen di Liga Belanda 2026/2027. (Fortuna Sittard)
JawaPos.com - Fortuna Sittard meraih kemenangan tipis 3-2 atas Groningen dalam lanjutan Liga Belanda 2026/2027. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, cetak gol bunuh diri dalam laga tersebut.
Fortuna Sittard meraih hasil manis tersebut di markas Groningen, Stadion Euroborg, Sabtu (29/8) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Hubner dipercaya tampil sejak menit awal.
Gol pembuka Fortuna Sittard dicetak oleh Mohamed Ihattaren pada menit ke-12, sebelum disamakan oleh David van der Werff di menit ke-20. Setelah itu, Fortunezen - julukan Fortuna Sittard - kembali memimpin di menit ke-28 via gol Lequincio Zeefuik.
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Fortuna Sittard pun mampu mempertahankan keunggulan hingga babak pertama berakhir. Selepas turun minum, Fortuna Sittard kembali membuka keran golnya pada menit ke-72 lewat gol Anthony Descotte.
Sampai akhirnya Hubner mendapat nasib apes pada menit ke-87. Bek Timnas Indonesia itu berniat untuk membuang bola lewat sundulan, namun justru tidak sempurna sehingga bola masuk ke gawang sendiri.
Situasi pun sempat tegang karena Fortuna Sittard hanya unggul satu gol atas Groningen. Untungnya, hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tidak ada tambahan gol yang tercipta.
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Fortuna Sittard menutup laga dengan kemenangan tipis 3-2 meski Hubner sempat cetak gol bunuh diri. Kemenangan ini menjadi hasil krusial bagi skuad Fortunezen, karena mereka sukses kembali ke jalur kemenangan.
Sebelumnya, Fortuna Sittard menelan kekalahan 0-2 dari AZ Alkmaar. Dalam laga tersebut, bintang Timnas Indonesia lainnya, Ole Romeny, diganjar kartu merah sehingga membuatnya absen kontra Groningen.
Kini, Fortuna Sittard duduk di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin. Hubner dan kawan-kawan mencatatkan dua kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dari empat pertandingan yang telah dimainkan.
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