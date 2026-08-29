Undian Liga Conference: Tim Maarten Paes Hadapi Atalanta dan Getafe

JawaPos.com - Undian Liga Conference 2026/27 telah dilakukan di Grimaldi Forum, Monako pada Jumat (28/8), dengan sejumlah pertandingan tersaji dalam fase liga kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Ajax Amsterdam yang diperkuat kiper Timnas Indonesia Maarten Paes.

dilansir dari Antara, klub asal Belanda itu akan menghadapi Atalanta, Getafe, dan Thun, di kandang, serta bertandang ke markas Midtjylland, Sint-Truiden, dan Hajduk Split.

Ajax menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara bersama Atalanta.

Selain Atalanta, Getafe menjadi lawan menarik lainnya bagi Ajax di kandang. Sementara Thun menjadi lawan ketiga yang akan mereka hadapi di Johan Cruyff Arena.

Ajax kemudian harus menjalani tiga pertandingan tandang. Mereka akan menyambangi markas Midtjylland dari Denmark, Sint-Truiden di Belgia, dan Hajduk Split dari Kroasia.

Format Liga Conference musim ini sama dengan dua kompetisi Eropa lainnya yaitu Liga Champions dan Liga Europa, yang menempatkan 36 klub dalam satu klasemen.

Delapan tim finis delapan teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar.