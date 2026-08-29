Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Undian Liga Conference: Tim Maarten Paes Hadapi Atalanta dan Getafe

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. (Dok. Maarten Paes) - Image

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. (Dok. Maarten Paes)

JawaPos.com - Undian Liga Conference 2026/27 telah dilakukan di Grimaldi Forum, Monako pada Jumat (28/8), dengan sejumlah pertandingan tersaji dalam fase liga kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Ajax Amsterdam yang diperkuat kiper Timnas Indonesia Maarten Paes.

dilansir dari Antara, klub asal Belanda itu akan menghadapi Atalanta, Getafe, dan Thun, di kandang, serta bertandang ke markas Midtjylland, Sint-Truiden, dan Hajduk Split.

Ajax menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara bersama Atalanta.

Selain Atalanta, Getafe menjadi lawan menarik lainnya bagi Ajax di kandang. Sementara Thun menjadi lawan ketiga yang akan mereka hadapi di Johan Cruyff Arena.

Ajax kemudian harus menjalani tiga pertandingan tandang. Mereka akan menyambangi markas Midtjylland dari Denmark, Sint-Truiden di Belgia, dan Hajduk Split dari Kroasia.

Format Liga Conference musim ini sama dengan dua kompetisi Eropa lainnya yaitu Liga Champions dan Liga Europa, yang menempatkan 36 klub dalam satu klasemen.

Delapan tim finis delapan teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar.

Sementara itu, tim yang finis di posisi 9-24 harus melewati babak playoff untuk memperebutkan delapan tiket tersisa menuju 16 besar. Klub yang menempati posisi 25-36 dipastikan tersingkir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hasil Play-off Liga Conference: Atalanta Imbang, Ajax tekuk Sion - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil Play-off Liga Conference: Atalanta Imbang, Ajax tekuk Sion

Jumat, 21 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Hasil liga Conference: Maarten Paes Starter, Ajax Lolos Babak Playoff - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil liga Conference: Maarten Paes Starter, Ajax Lolos Babak Playoff

Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.26 WIB

Usai Juara Europa League dan Conference League, Daichi Kamada Kini Bidik Trofi Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Juara Europa League dan Conference League, Daichi Kamada Kini Bidik Trofi Liga Champions

Jumat, 29 Mei 2026 | 05.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore