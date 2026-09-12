Prediksi Skor Sunderland vs Arsenal di Liga Inggris: The Gunners Menang Besar di Stadium of Light

Arsenal diprediksi meraih kemenangan saat menghadapi Sunderland di Stadium of Light pada Liga Inggris 2026/2027. (Arsenal)

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Sunderland pada pekan lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (13/9/2026) pukul 02.00 waktu setempat.

The Gunners datang dengan modal sempurna setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Sunderland belum terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya.

Arsenal Bidik Start Sempurna di Liga Inggris Arsenal punya peluang besar melanjutkan start sempurna mereka di Liga Inggris saat menghadapi Sunderland di Stadium of Light.

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Pasukan Mikel Arteta telah memenangi tiga pertandingan pertama di kompetisi domestik dan berpeluang mencatat empat kemenangan beruntun untuk kali keenam sepanjang sejarah klub.

Kemenangan atas Napoli di Liga Champions pada tengah pekan juga memperpanjang rentetan positif Arsenal menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

The Gunners hanya kebobolan satu gol dalam setiap laga kompetitif mereka musim ini, termasuk Community Shield.

Ketangguhan lini belakang menjadi salah satu alasan Arsenal layak diunggulkan.

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Arsenal memiliki xG against terendah di Liga Inggris 2026/2027 dengan angka hanya 0,93 dan baru menghadapi enam tembakan tepat sasaran dalam tiga pertandingan liga.

Sunderland Punya Pertahanan yang Sulit Ditembus Sunderland tidak datang ke pertandingan ini hanya untuk menjadi pelengkap.

Tim asuhan Regis Le Bris baru saja memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi setelah mengalahkan Hull City 1-0 di Piala Liga Inggris.