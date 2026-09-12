Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 19.15 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Arsenal di Liga Inggris: The Gunners Menang Besar di Stadium of Light

Arsenal diprediksi meraih kemenangan saat menghadapi Sunderland di Stadium of Light pada Liga Inggris 2026/2027. (Arsenal)

 

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Sunderland pada pekan lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (13/9/2026) pukul 02.00 waktu setempat.

The Gunners datang dengan modal sempurna setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Sunderland belum terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya.

Arsenal Bidik Start Sempurna di Liga Inggris

Arsenal punya peluang besar melanjutkan start sempurna mereka di Liga Inggris saat menghadapi Sunderland di Stadium of Light.

Pasukan Mikel Arteta telah memenangi tiga pertandingan pertama di kompetisi domestik dan berpeluang mencatat empat kemenangan beruntun untuk kali keenam sepanjang sejarah klub.

Kemenangan atas Napoli di Liga Champions pada tengah pekan juga memperpanjang rentetan positif Arsenal menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

The Gunners hanya kebobolan satu gol dalam setiap laga kompetitif mereka musim ini, termasuk Community Shield.

Ketangguhan lini belakang menjadi salah satu alasan Arsenal layak diunggulkan.

Arsenal memiliki xG against terendah di Liga Inggris 2026/2027 dengan angka hanya 0,93 dan baru menghadapi enam tembakan tepat sasaran dalam tiga pertandingan liga.

Sunderland Punya Pertahanan yang Sulit Ditembus

Sunderland tidak datang ke pertandingan ini hanya untuk menjadi pelengkap.

Tim asuhan Regis Le Bris baru saja memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi setelah mengalahkan Hull City 1-0 di Piala Liga Inggris.

Sebelumnya, Sunderland meraih empat poin dari dua pertandingan Liga Inggris melawan Fulham dan Brentford.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mikel Arteta Puji Kontribusi Penting Martin Odegaard dalam Kemenangan Arsenal atas Napoli - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Puji Kontribusi Penting Martin Odegaard dalam Kemenangan Arsenal atas Napoli

Jumat, 11 September 2026 | 20.25 WIB

Gabriel Jesus Mengaku Dipaksa Berlatih Sendirian di Arsenal Sebelum Pindah ke Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Gabriel Jesus Mengaku Dipaksa Berlatih Sendirian di Arsenal Sebelum Pindah ke Barcelona

Jumat, 11 September 2026 | 20.21 WIB

Banyak Peluang Terbuang, Mikel Arteta Marah pada Tiga Pemain Arsenal saat Lawan Napoli - Image
Sepak Bola Dunia

Banyak Peluang Terbuang, Mikel Arteta Marah pada Tiga Pemain Arsenal saat Lawan Napoli

Jumat, 11 September 2026 | 20.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore