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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 19.08 WIB

Prediksi Skor Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol: Los Blancos Pesta Gol di Bernabeu

Kylian Mbappe diprediksi menjadi andalan Real Madrid saat menghadapi Rayo Vallecano di Bernabeu. (Madrid)

 

JawaPos.com — Real Madrid diprediksi kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Rayo Vallecano pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027 di Bernabeu, Sabtu (13/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Los Blancos datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Liga Champions, sedangkan Rayo Vallecano membawa kemenangan 3-2 atas Racing de Santander.

Real Madrid Ingin Bangkit di Liga Spanyol

Real Madrid memiliki peluang besar mengamankan tiga poin saat menghadapi Rayo Vallecano setelah menelan kekalahan 0-1 dari Real Betis pada pertandingan liga sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Los Blancos mengoleksi 9 poin dari empat pertandingan dan menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol.

Sebelum kalah dari Real Betis, Real Madrid tampil sempurna dengan mengalahkan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga dalam tiga pertandingan awal.

Kylian Mbappe dan kolega juga baru saja mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 pada fase liga Liga Champions, sehingga kepercayaan diri tim kembali meningkat.

Pasukan Jose Mourinho tidak boleh kembali kehilangan poin jika ingin menjaga persaingan dengan Barcelona.

Sang juara bertahan sudah menunjukkan performa luar biasa pada awal musim dan unggul tiga poin atas Real Madrid di klasemen.

Rekor pertemuan juga sangat berpihak kepada Real Madrid. Dari 48 pertandingan terakhir melawan Rayo Vallecano di semua kompetisi, Los Blancos meraih 34 kemenangan dan hanya tujuh kali kalah, sekaligus mencetak 121 gol.

Rayo Vallecano Tetap Punya Ancaman

Rayo Vallecano memang berstatus tim tamu, tetapi catatan pertemuan terbaru menunjukkan Real Madrid tidak selalu mudah mengalahkan mereka.

Rayo mampu menahan Los Blancos dalam empat dari enam pertemuan terakhir di Liga Spanyol.

Editor: Edi Yulianto
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