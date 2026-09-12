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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 12 September 2026 | 18.16 WIB

Gerard Pique Sentil Real Madrid, Ungkit Gol Ramos dalam Gelar La Decima

ig @3gerardpique - Image

ig @3gerardpique

JawaPos.com - Gerard Pique kembali ikut meramaikan rivalitas Barcelona dan Real Madrid. Kali ini, mantan bek Barcelona tersebut menyinggung Los Blancos di tengah perdebatan panjang mengenai standar perwasitan di La Liga.

Keluhan mengenai wasit memang bukan sesuatu yang baru dalam persaingan kedua klub. Real Madrid melalui Real Madrid TV beberapa kali mengkritik keputusan wasit, sementara Jose Mourinho juga turut mempertanyakan perwasitan setelah Madrid kalah dari Real Betis pada Jumat.

Pique kemudian memberikan pandangannya dengan mengingatkan bahwa Real Madrid juga pernah mendapatkan keuntungan dari keputusan kontroversial dalam pertandingan-pertandingan besar.

Pique Ungkit Sejumlah Keputusan Kontroversial

Melansir Barca Blaugranes, Pique menilai Barcelona harus tetap mengandalkan kualitas permainan jika ingin terus meraih kesuksesan. Menurutnya, sepak bola yang bagus merupakan identitas utama klub Catalan tersebut.

“Ya, hanya ada satu cara bagi Barça untuk menang, dan itu adalah dengan memainkan sepak bola yang hebat. Itulah mengapa kami dikenal,” katanya di TikTok.

“Kami telah memenangkan banyak liga, banyak Liga Champions, dan banyak treble dengan memainkan sepak bola yang hebat. Anda selalu mengangkat isu wasit, dan jika Anda mau, saya akan mengingatkan Anda tentang final Liga Champions melawan Juve, gol Mijatovic, yang ilegal."

Pique kemudian membawa pembicaraan ke salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Real Madrid di Liga Champions.

Ia mengungkit gol Sergio Ramos ketika Real Madrid menghadapi Atletico Madrid di final Liga Champions 2014. Gol tersebut menjadi titik balik penting sebelum Madrid akhirnya meraih trofi La Decima.

“Atau di salah satu dari dua final melawan Atlético de Madrid, gol Sergio Ramos dinyatakan offside, itu juga ilegal. Jadi ada banyak kesalahan wasit, tetapi, biasanya dan secara historis, mereka selalu sedikit lebih memihak Real Madrid.”

Editor: Hanny Suwindari
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