Jejak Karir Cemerlang Marie-Louise Eta! Dari Kapten Werder Bremen Frauen Hingga Jadi Pelatih Kepala Union Berlin di Bundesliga

Marie-Louise Eta saat menjadi kapten Werder Bremen Frauen sebelum pensiun cepat di usia 26 tahun. (Instagram @marielouiseeta)
JawaPos.com–Union Berlin kembali mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Bukan karena hasil pertandingan, melainkan keputusan berani yang mengubah sejarah Bundesliga.
Klub asal ibu kota Jerman itu resmi menunjuk Marie-Louise Eta sebagai pelatih kepala tim pria. Langkah ini menjadikannya perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi di tim putra pada salah satu dari lima liga top Eropa.
Penunjukan ini terjadi pada Sabtu malam, tak lama setelah Union Berlin memecat Steffen Baumgart. Keputusan tersebut diambil menyusul kekalahan 1-3 dari tim juru kunci Heidenheim yang memperburuk situasi klub.
Di tengah tekanan hasil buruk, nama Eta muncul sebagai solusi. Sosok 34 tahun itu dipercaya memimpin tim hingga akhir musim, sebelum beralih menangani tim perempuan pada musim panas mendatang.
Keputusan ini bukan tanpa dasar. Eta bukan nama baru dalam struktur klub Union Berlin dan telah lama menjadi bagian dari perkembangan tim.
Karirnya dimulai dari lapangan hijau sebagai pemain profesional. Dia bahkan sempat menjadi kapten Werder Bremen Frauen sebelum kariernya harus berhenti lebih cepat pada usia 26 tahun.
Namun, pensiun dini justru menjadi titik awal perjalanan baru. Dunia kepelatihan langsung dia tekuni sejak 2018 dengan menangani tim putra U-15.
Perjalanan Eta tidak berhenti di level junior. Dia kemudian dipercaya menjadi asisten pelatih tim nasional perempuan Jerman, memperkaya pengalaman taktik dan kepemimpinannya.
Pada 2023, Eta bergabung dengan Union Berlin. Dia menjadi asisten pelatih tim putra U-19 bersama Marco Grote, sebelum akhirnya naik ke level yang lebih tinggi.
