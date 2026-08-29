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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17.42 WIB

Prediksi Skor Freiburg vs Werder Bremen: Breisgau-Brasilianer Bisa Pesta Gol di Kandang!

Freiburg diprediksi mampu mengalahkan Werder Bremen pada pekan pertama Bundesliga 2026/2027 di Europa-Park Stadion. (Freiburg) - Image

Freiburg diprediksi mampu mengalahkan Werder Bremen pada pekan pertama Bundesliga 2026/2027 di Europa-Park Stadion. (Freiburg)

JawaPos.com — Freiburg diprediksi mampu mengalahkan Werder Bremen pada pekan pertama Bundesliga 2026/2027 di Europa-Park Stadion, Minggu (30/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Performa kandang Freiburg yang impresif, ketajaman lini depan, serta persiapan lebih matang membuat tuan rumah berpeluang meraih kemenangan meyakinkan.

Mengapa Freiburg Lebih Diunggulkan?

Freiburg datang dengan modal kuat setelah mencatat lima kemenangan dalam enam pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi.

Breisgau-Brasilianer juga tidak terkalahkan dalam enam laga beruntun di Europa-Park Stadion dan mampu mencetak minimal tiga gol dalam empat pertandingan pada periode tersebut.

Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Julian Schuster untuk mengawali Bundesliga dengan hasil positif.

Freiburg juga kembali mengamankan tiket kompetisi Eropa untuk kali keempat dalam lima musim terakhir setelah finis di posisi ketujuh Bundesliga 2025-26.

Persiapan Freiburg menuju musim baru pun terlihat lebih matang dibandingkan Werder Bremen karena mereka sudah menjalani tiga pertandingan kompetitif.

Setelah melewati kualifikasi Conference League dengan menyingkirkan Motherwell lewat agregat 7-2, Freiburg juga menghancurkan Fortuna Dusseldorf 5-1 pada putaran pertama DFB-Pokal, 23 Agustus.

Werder Bremen Masih Punya Banyak Masalah

Werder Bremen memang mengawali musim dengan kemenangan 3-0 atas Luneburger Hansa di putaran pertama DFB-Pokal pada 22 Agustus.

Namun, hasil tersebut belum cukup menghapus kekhawatiran setelah Green-Whites hanya finis di posisi ke-15 Bundesliga musim lalu, tiga poin di atas zona playoff degradasi.

Editor: Hendra
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