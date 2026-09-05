Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

JawaPos.com — RB Leipzig diprediksi mampu membawa pulang tiga poin saat bertandang ke Weserstadion menghadapi Werder Bremen pada pekan kedua Bundesliga, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.30 WIB.

Leipzig datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Borussia Monchengladbach, sedangkan Werder Bremen baru saja dihantam Freiburg 1-4 pada laga pembuka musim.

Bagaimana performa Werder Bremen? Werder Bremen mengawali Bundesliga 2026/2027 dengan hasil mengecewakan setelah kalah telak 1-4 dari Freiburg pada 30 Agustus.

Gol hiburan Bremen baru tercipta pada menit ke-76 ketika mereka sudah tertinggal empat gol.

Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Werder Bremen di kompetisi liga karena mereka kini menelan empat kekalahan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan liga terakhir.

Satu-satunya kemenangan terbaru mereka datang saat menundukkan Lüneburger Hansa 3-0 pada putaran pertama DFB-Pokal, 22 Agustus.

Laga melawan RB Leipzig juga menjadi pertandingan kandang pertama Werder Bremen di Bundesliga musim ini.

Namun, dukungan publik Weserstadion belum cukup menjadi jaminan karena mereka kalah tujuh kali dalam 12 pertandingan kandang terakhir dan hanya meraih satu kemenangan.

Produktivitas Werder Bremen di kandang juga menjadi perhatian karena mereka gagal mencetak gol dalam lima dari 12 pertandingan tersebut.