Prediksi Skor Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt di Liga Jerman: Die Nullfünfer Siap Kalahkan Tim Tamu

JawaPos.com - Mainz 05 diprediksi mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1 pada pekan keenam Bundesliga 2026/2027 di MEWA Arena, Sabtu (12/9) pukul 20.30 WIB.

Mainz 05 datang dengan momentum kemenangan besar 5-0 atas Hamburger, sedangkan Eintracht Frankfurt masih mencari kemenangan liga pertamanya setelah dua laga terakhir menghasilkan satu imbang dan satu kekalahan.

Mainz 05 Punya Pertahanan yang Sulit Ditembus Mainz 05 menjadi tim Bundesliga yang belum kebobolan pada awal musim ini, sebuah catatan yang memperlihatkan peningkatan signifikan di lini belakang.

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Die Nullfünfer sebelumnya hanya mencatat empat clean sheet sepanjang musim lalu, sehingga performa pertahanan saat ini menjadi modal penting menghadapi Eintracht Frankfurt.

Urs Fischer juga mulai mendapatkan respons positif setelah Mainz 05 membuka musim dengan hasil imbang tanpa gol melawan tim promosi Paderborn.

Kemenangan telak 5-0 atas Hamburger pada pertandingan berikutnya menjadi sinyal Mainz 05 mulai menemukan bentuk permainan yang diinginkan pelatih asal Swiss tersebut.

Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan Mainz 05 menjadi 12 pertandingan tanpa kekalahan sejak musim lalu.

Fischer kini mengincar tiket kompetisi Eropa setelah membawa klub finis di posisi ke-10 pada musim debutnya sebagai pelatih Mainz 05.