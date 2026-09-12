Prediksi Skor Freiburg vs Borussia Monchengladbach di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Menang

JawaPos.com — Freiburg berpeluang mempertahankan start sempurna Bundesliga 2026/2027 saat menjamu Borussia Monchengladbach di Europa Park Stadion, Sabtu (12/9/2026) pukul 20.30 WIB.

Breisgau-Brasilianer, julukan Freiburg, mengoleksi enam poin dari dua laga, sedangkan Borussia Monchengladbach belum meraih angka setelah menelan dua kekalahan dan kini terpuruk di posisi ke-17.

Freiburg Tampil Sempurna di Awal Musim Freiburg datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi seluruh lima pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini.

Terbaru, tim asuhan Julian Schuster mengalahkan Paderborn 1-0 pada 5 September melalui gol Maximilian Eggestein pada babak pertama.

Kemenangan tersebut membuat Freiburg menjadi satu dari empat tim yang masih memiliki rekor sempurna setelah dua pekan Bundesliga.

Freiburg juga baru kebobolan satu gol, hanya Mainz 05 yang memiliki catatan pertahanan lebih baik pada awal musim 2026/2027.

Produktivitas Freiburg juga menjadi alasan kuat mereka diunggulkan dalam pertandingan ini.

Meski baru mencetak lima gol di Bundesliga, Freiburg sudah mampu membukukan sedikitnya tiga gol dalam empat dari lima pertandingan mereka di seluruh kompetisi musim ini.