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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 8 September 2026 | 15.54 WIB

Prediksi Skor Stuttgart vs Viking FK di Liga Champions: Momentum Die Roten Pesta Gol di MHPArena

Stuttgart diprediksi mampu mengalahkan Viking FK dalam laga Liga Champions 2026/2027 di MHPArena. (Stuttgart) - Image

Stuttgart diprediksi mampu mengalahkan Viking FK dalam laga Liga Champions 2026/2027 di MHPArena. (Stuttgart)

JawaPos.com — Stuttgart diprediksi mampu mengalahkan Viking FK saat kedua tim bertemu pada matchday Liga Champions 2026/2027 di MHPArena, Rabu (9/9/2026) pukul 23.45 WIB.

Die Roten punya lini depan lebih produktif dengan sembilan gol dari tiga laga awal musim, sedangkan Viking datang dengan catatan lima pertandingan tanpa kekalahan dan modal kemenangan agregat 5-3 atas Dinamo Zagreb.

Stuttgart Punya Modal Produktivitas Tinggi

Stuttgart lebih layak diunggulkan karena memiliki kualitas skuad dan pengalaman kompetisi Eropa yang lebih tinggi dibandingkan Viking FK.

Tim asuhan Sebastian Hoeness juga menunjukkan produktivitas menjanjikan setelah mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan pertama musim 2026/2027.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Stuttgart menciptakan peluang sekaligus memaksimalkan tekanan di area pertahanan lawan.

Die Roten memang belum mampu mencatat clean sheet pada tiga laga awal, tetapi lima dari tujuh gol yang bersarang ke gawang mereka tercipta ketika menghadapi Bayern Munich.

Kekalahan dari Bayern Munich pada matchweek pertama Bundesliga juga tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan Stuttgart.

Setelah hasil tersebut, mereka mampu meraih dua kemenangan sehingga datang ke laga Liga Champions dengan momentum yang lebih positif.

Stuttgart kembali tampil di kompetisi elite Eropa setelah absen pada musim lalu dan kini mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi untuk kedua kalinya dalam dua musim.

Editor: Banu Adikara
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