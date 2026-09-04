Prediksi Skor Stuttgart vs FC Koln: Misi Bangkit Die Roten dan Ancaman Tim Promosi Bundesliga

JawaPos.com - VfB Stuttgart berusaha mendapatkan kemenangan pertamanya di Bundesliga 2026/2027 ketika menjamu FC Koln di MHPArena, Jumat (4/9/2026) malam waktu setempat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 CEST atau Sabtu (5/9/2026) pukul 01.30 WIB.

Stuttgart datang ke pertandingan ini dengan membawa pekerjaan rumah cukup besar. Pada pekan pertama Bundesliga, Die Roten harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor telak 1-5.

Kekalahan tersebut membuat Stuttgart perlu segera merespons agar hasil buruk di Munich tidak berlanjut pada pertandingan berikutnya.

Bermain di kandang sendiri menjadi salah satu alasan Stuttgart cukup percaya diri menghadapi Koln. Catatan mereka di MHPArena pada musim lalu tergolong kuat. Stuttgart hanya menelan tiga kekalahan kandang dan mampu meraih 13 kemenangan.

Rekor pertemuan dengan Koln juga lebih berpihak kepada Stuttgart. Dari tujuh pertemuan terakhir kedua tim, Stuttgart berhasil memenangkan lima di antaranya.

Pertemuan terbaru di MHPArena pada Februari 2026 bahkan berakhir dengan kemenangan Stuttgart 3-1.

Situasi tersebut membuat Stuttgart lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin. Namun, mereka tetap tidak bisa menganggap remeh Koln yang mengawali musim dengan hasil positif.

Koln berhasil mengalahkan Hoffenheim dengan skor 3-2 pada laga pembuka. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Rene Wagner sebelum menjalani pertandingan tandang yang lebih berat di markas Stuttgart.