Prediksi Dortmund vs Villarreal di Liga Champions: Die Borussen Berpeluang Menang di Kandang

JawaPos.com - Borussia Dortmund akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2026/27 dengan menjamu Villarreal di Signal Iduna Park, Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB.

Laga matchday pertama fase liga ini menjadi kesempatan bagi Die Borussen untuk membuka kompetisi dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Dortmund datang ke pertandingan dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Setelah kalah 1-2 dari Bayern Munich pada ajang Piala Super Jerman, tim asuhan Niko Kovac mampu bangkit dan mencatatkan tiga kemenangan secara beruntun.

Kemenangan terbaru diraih Dortmund saat bertandang ke markas Hoffenheim pada Sabtu (5/9/2026). Mereka berhasil membawa pulang kemenangan 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat.

Hasil tersebut membuat Dortmund memiliki modal bagus sebelum tampil di Liga Champions. Mereka juga akan mendapat keuntungan dari status sebagai tuan rumah. Dukungan suporter di Signal Iduna Park tentu bisa menjadi faktor penting ketika Dortmund berusaha mengamankan tiga poin pertama.

Performa Dortmund di kandang juga cukup menjanjikan. Dari empat pertandingan kompetitif terakhir di Signal Iduna Park, mereka mampu meraih tiga kemenangan.

Dalam periode tersebut, Dortmund mencetak 10 gol dan dua kali mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan.

Catatan pertemuan dengan Villarreal turut membuat Dortmund semakin percaya diri. Kedua tim terakhir kali bertemu pada fase liga Liga Champions musim 2025/26. Saat itu, Dortmund tampil dominan dan menang telak 4-0 atas Villarreal pada November 2025.