Alejandro Grimaldo Resmi Berlabuh ke Atletico Madrid dari Bayer Leverkusen

JawaPos.com - Pemain sayap Alejandro Grimaldo resmi berlabuh ke klub Liga Spanyol Atletico Madrid dari klub Liga Jerman Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (30/6), Alejandro Grimaldo menandatangani kontrak dengan durasi empat tahun atau hingga 30 Juni 2030 mendatang.

Grimaldo memutuskan untuk pindah ke Atletico Madrid setelah melalui tiga tahun sukses bersama Bayer Leverkusen semenjak didatangkan pada musim panas 2023.

Direktur olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes mengatakan jika Alejandro Grimaldo sosok penting selama berseragam Die Werkself tiga tahun lamanya.

"Gaya permainannya menjadi ciri khas Werkself kami, dan tendangan bebasnya begitu ikonik—untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepadanya. Kini kami melepas kepergian Grima sembari mendoakan yang terbaik untuk kiprahnya mendatang di La Liga," ungkap Rolfes.

Sementara itu, Grimaldo mengucapkan terima kasih kepada Bayer Leverkusen selama tiga musim ia membela tim tersebut dengan berbagai pencapaian yang mereka dapatkan.

"Bayer 04 dan para penggemarnya telah memperkaya hidup saya hingga musim panas ini; saya sangat bersyukur atas segala hal yang telah diberikan klub ini kepada saya," ujar Grimaldo.