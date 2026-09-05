Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs Union Berlin di Liga Jerman: Die Werkself Kunci 3 Poin Kandang

Bayer Leverkusen diprediksi meraih kemenangan atas Union Berlin pada pekan kedua Bundesliga di BayArena. (Bayer Leverkusen)
JawaPos.com — Bayer Leverkusen diprediksi mengalahkan Union Berlin 2-1 pada pekan kedua Bundesliga di BayArena, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.30 WIB, setelah Die Werkself menelan kekalahan mengejutkan 2-3 dari tim promosi Elversberg pada laga pembuka.
Tiga poin menjadi target penting tuan rumah untuk bangkit sekaligus memperbaiki posisi dari peringkat ke-12 dengan koleksi nol poin.
Bayer Leverkusen menghadapi Union Berlin dengan tekanan untuk segera meraih kemenangan setelah start buruk di Bundesliga 2026/2027.
Kekalahan 2-3 dari Elversberg menjadi alarm serius karena Die Werkself sempat tertinggal 0-3 sebelum mencetak gol pertama pada menit ke-77.
Masalah terbesar terlihat dari awal pertandingan ketika Bayer Leverkusen kebobolan dua gol hanya dalam 10 menit pertama.
Hasil tersebut membuat pasukan Carles Martinez belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhir, dengan catatan dua kekalahan dan satu hasil imbang.
Meski begitu, Bayer Leverkusen punya modal positif dari ajang DFB-Pokal.
Mereka menang telak 4-0 atas Wehen pada putaran pertama, sementara produktivitas tim juga cukup menjanjikan karena mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam empat dari enam pertandingan kompetitif terakhir.
Martinez masih membutuhkan waktu untuk membangun tim setelah ditunjuk sebagai pelatih pada Juni.
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Laga melawan Union Berlin pun menjadi kesempatan penting bagi Bayer Leverkusen untuk menunjukkan respons setelah hasil mengecewakan di pekan pembuka.
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