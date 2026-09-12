Nathan Tjoe-A-On Bermain Penuh Saat Willem II Tahan Imbang AZ Alkmaar

JawaPos.com - Bek sayap Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On bermain penuh saat Willem II menahan imbang AZ Alkmaar pada pekan keenam Liga Belanda di Stadion AFAS, Alkmaar, Jumat waktu setempat.

Nathan Tjoe-A-On bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri, serta mampu memenangi lima duel dan berhasil melepaskan dua umpan silang akurat, demikian catatan Eredivisie.

Sementara, Willem II dapat mengamankan hasil imbang berkat gol Devin Haen, sedangkan AZ sempat unggul terlebih dahulu melalui Jordy Clasie.

Hasil imbang membuat Willem II turun ke posisi 16 klasemen sementara Liga Belanda dengan dua poin dari lima laga, sedangkan AZ masih menempati peringkat pertama dengan 16 poin dari enam laga.

AZ mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan dapat unggul pada menit 32 melalui gol yang dicetak oleh Jordy Clasie sehinga skor berubah menjadi 1-0.

Tim tuan rumah memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui Calvin Stengs, namun tendangannya masih melambung dari mistar gawang Willem II.

Pada sisa waktu babak pertama, AZ tetap mendominasi jalannya pertandingan, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, AZ kembali mengambil inisiatif menyerang, namun beberapa upaya yang mereka lakukan masih belum membuahkan gol tambahan.