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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 15.50 WIB

Prediksi Skor Go Ahead Eagles vs Groningen di Liga Belanda: Trots van het Noorden Bisa Curi Poin

Duel Go Ahead Eagles vs Groningen diprediksi berlangsung terbuka dengan peluang gol dari kedua tim. (Groningen) - Image

Duel Go Ahead Eagles vs Groningen diprediksi berlangsung terbuka dengan peluang gol dari kedua tim. (Groningen)

JawaPos.com — Go Ahead Eagles menjamu Groningen di De Adelaarshorst pada Sabtu (12/9/2026) pukul 23.45 WIB dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027, dengan kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen.

Duel pekan keenam ini diprediksi berlangsung terbuka karena tuan rumah dan Groningen sama-sama memiliki persoalan serius di lini belakang.

Go Ahead Eagles Punya Modal Kuat di Kandang

Go Ahead Eagles datang dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, satu kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil seri dalam lima pertandingan Eredivisie.

Joseph Oosting tentu kecewa dengan hasil terbaru saat timnya membuang keunggulan 3-0 atas FC Utrecht dan akhirnya bermain imbang setelah kebobolan tiga gol dalam 27 menit terakhir.

Masalah pertahanan menjadi pekerjaan rumah terbesar Go Ahead Eagles karena mereka belum sekali pun mencatat clean sheet musim ini.

Hingga lima pertandingan, mereka sudah kebobolan 12 gol dan hanya empat tim terbawah yang memiliki jumlah kebobolan lebih banyak.

Meski demikian, Go Ahead Eagles memiliki alasan kuat untuk percaya diri saat tampil di De Adelaarshorst.

Mereka menjadi salah satu dari hanya tiga tim di Eredivisie yang masih sempurna di kandang bersama AZ Alkmaar dan FC Twente, sekaligus mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan kandang.

Kemenangan atas Willem II dan ADO Den Haag memperlihatkan ketajaman Go Ahead Eagles di depan pendukung sendiri.

Editor: Banu Adikara
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