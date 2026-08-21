Prediksi Skor Marseille vs Strasbourg: Rekor 15 Laga Jadi Modal Les Phoceens

JawaPos.com — Olympique de Marseille diprediksi mengalahkan Strasbourg pada laga pembuka Ligue 1 2026/2027 di Stade Velodrome, Sabtu (22/8/2026). Les Phocéens memiliki modal rekor pertemuan yang kuat, sementara Strasbourg datang dengan catatan pramusim yang mengkhawatirkan.

Marseille hanya kalah sekali dalam 15 pertemuan terakhir melawan Strasbourg. Ditambah keuntungan bermain di kandang dan kedalaman lini serang, Marseille berpeluang mengawali musim dengan tiga poin.

Bagaimana Modal Marseille dan Strasbourg Jelang Musim Baru? Marseille memasuki musim baru setelah mengakhiri Ligue 1 2025/2026 di posisi kelima dengan 59 poin dari 34 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari zona Liga Champions UEFA.

Hasil tersebut membawa Les Olympiens ke Liga Europa musim ini. Namun, target mereka kini lebih tinggi dengan ambisi kembali tampil di kompetisi antarklub Eropa level tertinggi pada Juni 2027.

Persiapan Marseille sepanjang pramusim juga cukup menjanjikan meski belum sepenuhnya konsisten. Mereka menang atas Nimes 2-1, Al-Shahaniya 3-0, dan Athletic Bilbao 3-1.

Marseille kemudian kalah 3-0 dari Nice dan takluk 2-1 dari Atletico Madrid pada 14 Agustus. Igor Paixao menjadi pencetak satu-satunya gol Marseille dalam pertandingan tersebut.

Di sisi lain, Strasbourg mengakhiri musim lalu di peringkat kedelapan dengan koleksi 53 poin dari 34 pertandingan. Mereka hanya terpaut satu angka dari Monaco yang mendapatkan tiket ke Liga Konferensi UEFA.

Situasi Strasbourg semakin berat karena pramusim mereka diwarnai sejumlah hasil buruk. Mereka kalah telak 7-0 dari Sporting Lisbon, kemudian takluk dari Blackburn Rovers 2-0, Elversberg 5-2, dan Freiburg 2-0.

Rekor pertemuan menjadi salah satu alasan utama Marseille layak difavoritkan dalam pertandingan pembuka Ligue 1 2026/2027.

Mengapa Marseille Lebih Diunggulkan?