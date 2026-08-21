Prediksi Skor Marseille vs Strasbourg di Liga Prancis, Ujian Konsistensi di Stade Velodrome

JawaPos.com - Kompetisi sepak bola tertinggi di Prancis, Ligue 1 alias Liga Prancis, 2026/2027 resmi dimulai. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Marseille menjamu Strasbourg di Stade Velodrome, Prancis selatan, Jumat (21/8) atau Sabtu (22/8) dini hari WIB.

Musim lalu, Les Olympiens finis di peringkat kelima klasemen dengan 59 poin. Marseille unggul enam poin atas Strasbourg yang menempati posisi kedelapan.

Kini, ujian konsistensi Marseille dipertaruhkan di Stade Velodrome. Mampukah mereka meraihnya sekaligus membuka jalan mulus di laga awal Ligue 1 musim ini?

Pratinjau Pertandingan Bruno Genesio memulai kiprahnya sebagai manajer Marseille di Ligue 1 dengan ekspektasi tinggi, mengingat rekam jejaknya yang impresif di kompetisi ini.

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Pelatih asal Prancis yang berpengalaman dan memiliki karier luas ini selalu berhasil membawa timnya menempati zona kompetisi Eropa dalam setiap musim Ligue 1 yang ia jalani sebagai pelatih dekade ini, dengan tim-tim asuhannya secara konsisten finis di posisi lima besar.

Ia mengambil alih skuad Marseille yang musim lalu finis tiga tingkat di bawah posisi mereka pada musim 2024/2025, serta meraih enam poin lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya.

Skuad Olympique Marseille. (Instagram/@olympiquedemarseille)

Pada Jumat ini, Marseille berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang sendiri (Stade Velodrome) dalam kompetisi kasta tertinggi ini menjadi empat pertandingan. Musim lalu, mereka memenangkan dua dari tiga laga kandang terakhir tersebut.