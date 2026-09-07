Prediksi Skor Elche vs Real Sociedad di Liga Spanyol: Tim Tamu Diunggulkan Menang

Real Sociedad akan mencoba ketangguhan tuan rumah Elche lanjutan Liga Spanyol di Estadio Manuel Martinez Valero. (Real Sociedad)
JawaPos.com - Elche akan menjamu Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Manuel Martinez Valero, Selasa (8/9) pukul 02.30 WIB. Txuri-urdin, julukan Real Sociedad, diunggulkan menang dalam laga tersebut.
Sebagai tuan rumah, laga ini menjadi momentum bagi Elche untuk meraih kemenangan perdana di Liga Spanyol musim ini. Pasalnya, tim asuhan Martin Anselmi itu baru meraih satu poin dari tiga pertandingan yang telah dimainkan.
Elche mengawali musim dengan bermain imbang 1-1 melawan Deportivo La Coruna. Setelah itu, mereka dihantam Barcelona dengan skor telak 0-5, dan kalah pahit 2-3 dari Racing Santander.
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Sembilan gol bersarang ke gawang Elche dalam tiga laga terakhir. Mereka bahkan menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Liga Spanyol sejauh ini. Artinya, kondisi lini belakang menjadi persoalan utama tim asuhan Martin Anselmi.
Sementara itu, Real Sociedad datang dengan modal yang sedikit lebih baik meski performanya belum konsisten. Skuad Txuri-urdin saat ini menempati posisi ke-14 dengan koleksi empat poin, hasil dari satu kemenagan, satu imbang, dan dua kekalahan.
Tim asuhan Pellegrino Matarazzo mengawali musim dengan kekalahan 0-1 dari Real Betis dan kemduain takluk 1-4 dari Real Madrid. Real Sociedad baru mendapat kemenangan pertama ketika mengalahkan Espanyol 2-1, sebelum ditahan imbang 1-1 oleh Celta Vigo pada laga terakhir.
Dengan begitu, Real Sociedad belum terkalahkan di dua pertandingan terakhir. Hanya saja, catatan ketika bermain tandang masih menjadi perhatian karena tiga dari emat poin yang dikumpulkan sejauh ini diraih di kandang sendiri.
Bicara rekor pertemuan, Real Sociedad memiliki keunggulan yang cukup jelas atas Elche. Dalam 10 pertemuan terkahir, mereka meraih delapan kemenangan dan satu hasil imbang, sedangkan satu laga lainnya menelan kekalahan.
Real Sociedad berjaya dalam lima pertemuan terakhir. Takefusa Kubo dan kawan-kawan mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 3-1 pada pertemuan terakhir di kandang sendiri.
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Jawa Pos
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