Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

JawaPos.com - Racing Santander berpeluang meraih kemenangan perdana di Liga Spanyol 2026/2027 saat menjamu Elche pada pekan ketiga, Sabtu (29/8) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim sama-sama baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan, sehingga duel di kandang Racing Santander menjadi kesempatan penting untuk menjauh dari papan bawah.

Racing Santander kembali tampil di kasta tertinggi Liga Spanyol untuk pertama kalinya sejak musim 2011/2012. Tim asuhan Jose Alberto itu memastikan promosi setelah menjuarai Segunda Division musim lalu.

Awal perjalanan Racing de Santander di La Liga musim ini belum berjalan sempurna.

Mereka bermain imbang 2-2 melawan Villarreal pada 16 Agustus sebelum kalah tipis 0-1 dari Getafe pada pertandingan berikutnya, 23 Agustus.

Hasil tersebut menempatkan Racing de Santander di posisi ke-14 dengan satu poin. Sementara itu, Elche berada di peringkat ke-18 dengan raihan angka yang sama dari dua laga pembuka.

Racing de Santander Punya Modal Penting di Kandang Racing de Santander patut lebih percaya diri karena pertandingan kali ini dimainkan di markas sendiri.

Kesempatan tersebut menjadi momentum bagi tim berjuluk Green and Whites untuk memburu tiga poin pertama setelah kembali ke kompetisi elite.