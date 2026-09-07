Prediksi Skor Elche vs Real Sociedad: Sembilan Gol Kebobolan Jadi Alarm Bahaya

Prediksi Elche vs Real Sociedad di LaLiga 2026/2027. Elche rapuh di lini belakang, sementara Sociedad lebih diunggulkan. (Dok. Real Sociedad)
JawaPos.com - Elche memburu kemenangan perdana setelah hanya mengoleksi satu poin dari tiga laga. Namun, lini belakang yang sudah kebobolan sembilan gol menjadi perhatian sebelum menghadapi Real Sociedad.
Prediksi Elche vs Real Sociedad pada pekan keempat LaLiga 2026/2027 mengarah pada kemenangan tim tamu. Elche memang memiliki keuntungan bermain di Martínez Valero, tetapi rapuhnya lini belakang menjadi masalah besar sebelum menghadapi Real Sociedad.
Elche akan menjamu Real Sociedad di Stadion Martínez Valero, Selasa (8/9/2026) pukul 02.30 WIB. Tuan rumah baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan belum meraih kemenangan pada awal musim.
Persoalan Elche bukan hanya terletak pada hasil. Lini belakang mereka sudah sembilan kali kebobolan dalam tiga pertandingan, catatan yang membuat pertandingan melawan Real Sociedad menjadi ujian berat bagi tim besutan Martín Anselmi.
Kekalahan 2-3 dari Racing Santander pada laga sebelumnya menjadi gambaran persoalan tersebut. Elche sempat kebobolan tiga gol dalam waktu relatif singkat sebelum mencoba bangkit pada sisa pertandingan.
Meski demikian, Elche memiliki sejumlah modal untuk memberikan perlawanan. Setelah bursa transfer ditutup, komposisi skuad mereka semakin lengkap dengan kedatangan beberapa pemain baru.
Roy Revivo, Kevin Lomónaco, Rubén Sánchez, dan Thomas Lemar menjadi beberapa nama yang berpeluang mendapatkan menit bermain. Namun, proses adaptasi tetap menjadi tantangan bagi para pemain tersebut.
Lemar menjadi sosok yang paling dinantikan. Gelandang serang yang dipinjam dari Atletico Madrid itu berpeluang menjalani debut bersama Elche, meski kondisi kebugaran dan minimnya waktu latihan bersama tim bisa memengaruhi peluangnya tampil sejak awal.
Anselmi diperkirakan tidak melakukan perubahan besar terhadap komposisi tim. Elche tetap membutuhkan keseimbangan permainan, terutama saat menghadapi Real Sociedad yang memiliki pemain berpengalaman di lini depan.
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Jawa Pos
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